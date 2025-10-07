गाजियाबाद में कई स्पेशल ट्रेनें रुकेंगी, दिवाली और छठ पर गांव जाने वालों को होगी सहूलियत

दीवाली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत देते हुए दीवाली और छठ पूजा को लेकर 54 स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। इनमें से कई ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर रोजाना रुकेंगी।

दिवाली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 54 स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। इनमें से कुछ ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर रोजाना रुकेंगी। वहीं, कुछ ट्रेन सप्ताह में दो या तीन दिन और कुछ ट्रेन सप्ताह में एक दिन ठहरकर चलेगी। इनके संचालन से फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों से लेकर अन्य लोगों को विशेष लाभ होगा।

इनमें कुछ ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलेंगी, जो बिहार के छपरा, पाटलिपुत्र, पूर्णिया जैसे शहरों में जाएगी। दरभंगा-न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर रोजाना रुककर चलेगी। बरौनी से नई दिल्ली तक आने वाली बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल का भी ठहराव गाजियाबाद स्टेशन पर सभी सातों दिन होगा।

प्रयागराज- दिल्ली स्पेशल गाजियाबाद जंक्शन पर शनिवार और रविवार को रुकेगी। दीवाली का त्योहार 20 को है। वहीं छठ पूजा 25 से 28 अक्तूबर तक है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 15 अक्तूबर के बाद त्योहार मनाने के लिए ट्रेन से जाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आने की संभावना है।

दो से पांच घंटे की देरी से स्टेशन पर पहुंचीं कई ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सोमवार को कई ट्रेन दो से पांच घंटे की देरी से स्टेशन पर पहुंचीं। इसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। सोमवार को पुरबिया एक्सप्रेस करीब साढ़े पांच घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची। गोल्डन टेंपल मेल करीब ढाई घंटे लेट आई। कलिंगा उत्कल करीब तीन घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची।