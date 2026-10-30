दिल्ली के कई स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, बच्चों को समय से पहले भेजा गया घर; जांच कर रही पुलिस
ऐसी ही धमकी हुमायूं रोड पर स्थित RS जूनियर मॉडर्न स्कूल को भी मिली, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक ई-मेल भेजकर इस बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को समय से पहले उनके घर भेजने के बारे में बताया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। लुटियंस दिल्ली के हुमायूं रोड स्थित SPV और RS जूनियर मॉडर्न स्कूल भी धमकी पाने वाले स्कूलों में शामिल हैं। सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें जल्द घर भेजने की प्रक्रिया शुरू की। सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूल परिसरों की जांच की। अब तक की जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है और धमकियों के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से घबराने के बजाय आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने तथा अपुष्ट सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने की अपील की है। बार-बार स्कूलों को मिल रही बम धमकियों ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है, हालांकि अबतक मिली सभी धमकियां फर्जी ही निकली हैं, लेकिन इससे स्कूल प्रबंधन, बच्चों के अभिभावकों समेत पुलिस-प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
स्कूल प्रिंसिपल ने अभिभावकों को भेजा ई-मेल
इस धमकी के मिलने के बाद हुमायूं रोड पर स्थित RS जूनियर मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक ई-मेल भेजते हुए इस बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को समय से पहले उनके घर भेजने के बारे में बताया गया।
'विद्यार्थियों को समय से पहले भेज रहे घर'
प्रिंसिपल की तरफ से भेजे गए ई-मेल में लिखा था, 'प्रिय अभिभावक, आपको सूचित किया जाता है कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और अपने विद्यार्थियों तथा स्टाफ की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए, हमने एहतियात के तौर पर विद्यार्थियों को समय से पहले घर भेजने का निर्णय लिया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चे को जल्द से जल्द स्कूल से ले जाने की व्यवस्था करें।'
अपुष्ट जानकारी नहीं फैलाने की अपील की
इस ईमेल में आगे लिखा था, 'कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और समय पर घर भेजने के लिए, सभी स्कूल बसें भी अपने निर्धारित समय से पहले चलेंगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शांत रहें, स्कूल प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी न फैलाएं। मुख्याध्यापिका'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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