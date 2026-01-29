दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी, मचा हड़कंप; जांच शुरू

संक्षेप: दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एमिटि स्कूल, बाल विद्या मंदिर सहित कई स्कूलों में बम की धमकी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि बीते कुछ महीनों से दिल्ली में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकिया दी जा रही हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जब दिल्ली के स्कूलों में बम होने की सूचना मिली, लेकिन जांच में अफवाह सामने आई। अब एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिली है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस स्क्वॉयड के साथ मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है।