दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी, मचा हड़कंप; जांच शुरू

दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एमिटि स्कूल, बाल विद्या मंदिर सहित कई स्कूलों में बम की धमकी मिली है।  पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jan 29, 2026 10:39 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एमिटि स्कूल, बाल विद्या मंदिर सहित कई स्कूलों में बम की धमकी मिली है। बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि बीते कुछ महीनों से दिल्ली में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकिया दी जा रही हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जब दिल्ली के स्कूलों में बम होने की सूचना मिली, लेकिन जांच में अफवाह सामने आई। अब एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिली है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस स्क्वॉयड के साथ मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है।

किन स्कूलों को धमकी

दिल्ली के स्कूलों को मिली बम की धमकी की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कई स्कलूों को धमकी दी गई है। इसमें एमिटी स्कूल, बाल विद्या मंदिर भी शामिल हैं। इन स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद स्कूल परिसर को खाली करवाया गया है और जांच की जा रही है।

