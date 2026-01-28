मानसून से पहले तैयारी, गुरुग्राम में सड़क-सीवर समेत कई परियोजनाएं मंजूर; इन गांवों को भी फायदा होगा

Hindustan Hindi News
गुरुग्राम को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में 142 करोड़ रुपये की 25 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

Jan 28, 2026 09:26 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गुरुग्राम
गुरुग्राम को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में 142 करोड़ रुपये की 25 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस बजट का एक बड़ा हिस्सा सीवर नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, नई सड़कों के निर्माण और जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने पर खर्च किया जाएगा। वहीं, स्वच्छता के क्षेत्र में सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

बैठक में घनी आबादी वाले क्षेत्रों की वर्षों पुरानी और जर्जर हो चुकी सीवर व्यवस्था को सुधारने पर विशेष जोर दिया गया। सिविल लाइंस, सदर बाजार, जैकबपुरा और वार्ड-27 जैसे इलाकों में 600 मिमी व्यास वाली पुरानी सीवर लाइनों का पुनर्वास किया जाएगा। इससे शहर के मध्य क्षेत्र में आए दिन होने वाली सीवर ओवरफ्लो की समस्या से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

मानसून से पहले जल निकासी की तैयारी

जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए सेक्टर-9 और 9ए सहित अन्य प्रभावित इलाकों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (बरसाती नाला) सिस्टम बिछाने और डिस्पोजल नेटवर्क विकसित करने के प्रस्तावों को पास किया गया है। निगम का लक्ष्य है कि मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था को मजबूत कर दिया जाए तकि मुख्य सड़कों पर पानी जमा न हो।

गुणवत्ता और समयसीमा पर ध्यान दिया जाएगा

मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि ये सभी योजनाएं सीधे तौर पर नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हैं और इनका उद्देश्य गुरुग्राम को एक व्यवस्थित शहर बनाना है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सड़कों का बिछेगा जाल, गांवों में पहुंचेगी सुविधाएं

बैठक में मदनपुरी, सेक्टर-46, साउथ सिटी-1 और सेक्टर-15 पार्ट-2 सहित कई इलाकों में आरएमसी सड़कों के निर्माण और री-कार्पेटिंग को मंजूरी दी गई है। धनकोट, दौलताबाद, धुमसपुर और मैदावास आदि गांवों में अब शहरी स्तर की सीवर, पेयजल पाइपलाइन और पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

अटल पार्क को विकसित किया जाएगा

एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत धर्मपुर गांव में अटल पार्क एवं अटल स्मृति केंद्र विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इस पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी। पार्क में अटल के स्मृति केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट सिस्टम में आधुनिक सीसीएमएस पैनल लगाए जाएंगे।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
