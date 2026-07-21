उद्धव और पवार समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता पहुंचे धरनास्थल, CJP का किया समर्थन; कपिल सिब्बल ने की बेहद अहम मांग
CJP की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि यहां पहुंचकर शरद पवार ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे छात्रों की आवाज को बल प्रयोग के जरिए दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) संसद के भीतर और बाहर आंदोलन का समर्थन जारी रखेगी।
दिल्ली में जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के धरना स्थल पर मंगलवार को शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के अध्यक्ष शरद पवार और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी दलों के कई नेता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने NEET समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ जारी आंदोलन को अपना समर्थन दिया और एक दिन पहले सोमवार को कॉजपा के 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई की जमकर आलोचना की। उधर पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने 'संसद चलो' मार्च के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की।
इस दौरान पवार ने अपनी बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारियों और आंदोलन से जुड़े लोगों से मुलाकात की तथा सोमवार को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की।
ठाकरे-पवार समेत ये नेता भी पहुंचे
प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने वाले अन्य नेताओं में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा पार्टी के सांसद संजय राउत और अरविंद सावंत, राज्यसभा सदस्य महुआ माजी, AAP नेता गोपाल राय, केरल कांग्रेस (एम) के नेता जोस के. मणि और वाम दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल था।
पवार ने कहा- छात्रों की आवाज को नहीं दबा सकते
इस बारे में CJP की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पवार ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे छात्रों की आवाज को बल प्रयोग के जरिए दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) संसद के भीतर और बाहर आंदोलन का समर्थन जारी रखेगी।
पवार ने दिया संसद में मुद्दा उठाने का आश्वासन
पवार ने कहा, 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम संसद में इन मुद्दों को उठाएंगे और न्याय मिलने तथा जवाबदेही तय होने तक इस आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे।'
केजरीवाल बोले- एक युवती ICU में भर्ती
इससे पहले दिन में केजरीवाल ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा कर सोमवार को पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घायल प्रदर्शनकारियों में शामिल एक युवती अब भी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती है। केजरीवाल ने कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि लड़की जल्द स्वस्थ हो और अपने घर लौट सके। मैं उसके माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं।'
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बाद में जंतर-मंतर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई में घायल होने के बावजूद प्रदर्शन स्थल पर लौटे प्रदर्शनकारियों से बातचीत की।
संजय राउत और अरविंद सावंत भी पहुंचे
राउत और सावंत ने भी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और आंदोलन को समर्थन दिया। राउत ने कहा, 'जंतर-मंतर पर जो मशाल जली है, उसे बुझाया नहीं जा सकेगा। जरूरत पड़ी तो हम भी भूख हड़ताल में शामिल होंगे।'
सिब्बल ने की घायलों की सूची सार्वजनिक करने की मांग
उधर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने 'संसद चलो' मार्च के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि छात्रों को प्राथमिकी में आरोपी बनाया जा सकता है और आरोप लगाया कि 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भी ऐसा हुआ था। सिब्बल ने कहा कि देश के हर शहर में बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि सरकारें उनकी बात सुनें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।