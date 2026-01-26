Hindustan Hindi News
24 घंटे कार में कैद, खाना-पानी भी न के बराबर; बुरे सपने में बदला मनाली का ट्रिप

संक्षेप:

दिल्ली से छुट्टियां मनाने मनाली गया चार लोगों का एक ग्रुप बहुत ही बुरा अनुभव लेकर लौटा। जिसे इन लोगों ने एक सुनहरे छुट्टी के रूप में देखा था, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। भारी ट्रैफिक जाम के कारण ये लोग 24 घंटे तक अपनी गाड़ी में ही फंसे रहे।

Jan 26, 2026 10:06 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
37 साल के भरत शर्मा ने एचटी डॉट कॉम को बताया कि वे पिछले हफ्ते अपने तीन दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश की रोड ट्रिप की योजना बनाई थी। उन्होंने मनाली से लगभग 14 किलोमीटर ऊपर स्थित सोलांग घाटी में दो दिन बिताए। 23 जनवरी को उन्होंने दिल्ली लौटने का फैसला किया।

जब शर्मा और उनके दोस्त- विनय चौधरी, विजय रोहिल्ला और रोहित नैंथानी 23 जनवरी की सुबह सोलांग घाटी से निकले, तब तक हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। शर्मा ने बताया कि हमने सोचा कि मनाली में बर्फबारी कम होगी, इसलिए हमने वहां दिन बिताने का फैसला किया। लेकिन, मनाली पहुंचते ही मुसीबतें शुरू हो गईं। शर्मा ने बताया कि वह अपनी कार से यात्रा कर रहे थे। उन्हें मनाली मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर पहले भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।

24 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे

भरत शर्मा और उनके दोस्तों का समूह 23 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे मनाली पहुंचा। इसके बाद उनकी सपनों की यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। मनाली के बाहरी इलाके में ट्रैफिक जाम इतना भयानक था कि जाम हटने से पहले वे 24 घंटे तक फंसे रहे। सरकारी कर्मचारी शर्मा ने बताया कि कार मुश्किल से चल रही थी। वह एक बार में मुश्किल से 10 या 20 मीटर ही रेंग रही थी। हालात इतने खराब थे कि हम एक घंटे में मुश्किल से 10 मीटर ही आगे बढ़ पाए।

40 घंटे में दिल्ली पहुंचे

अगले दिन 24 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे ही ट्रैफिक इतना कम हुआ कि वे आगे बढ़ सके। तब तक वे मनाली के पास ही अपनी कार में 24 घंटे बिता चुके थे। उनके पास खाने-पीने का सामान बहुत कम था। अगले दिन जब सड़कों से बर्फ हटाई गई, तब जाकर हम निकल पाए। जब तक वे लोग दिल्ली वापस लौटे, तब तक कार में 40 घंटे बिता दिए थे।

न खाना, न शौचालय, न होटल

मनाली के पास फंसे शर्मा और उनके दोस्तों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भरत शर्मा ने बताया कि हमने जो थोड़ा-बहुत खाना था, वही खाया। शौचालयों की कोई सुविधा नहीं थी और न ही सार्वजनिक शौचालय थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने फंसे हुए पर्यटकों की मदद के लिए न तो ट्रैफिक सुचारू किया और न ही जरूरी चीजें मुहैया कराईं। जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो उन्हें अपनी कार वहीं छोड़कर मनाली में होटल ढूंढने की कोशिश करने को कहा गया।

एक रात का किराया 15000 से 17000 रुपए

उन्होंने बताया कि मनाली के होटलों ने अपने दाम बहुत बढ़ा दिए थे। होटल 15000 से 17000 रुपए तक एक रात का किराया मांग रहे थे। हमारे लिए होटल मिलना नामुमकिन था। उन्होंने यह भी दावा किया कि होटलों ने फंसे हुए पर्यटकों को अपने शौचालय इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया।

इस भारी जाम का कारण क्या था?

शर्मा ने कहा कि पर्यटकों ने लेन नियमों का पालन नहीं किया, जिससे ट्रैफिक की समस्या और बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में लेन अनुशासन बेहद जरूरी है। सड़कें बेहद संकरी होती हैं और हर दिशा में केवल एक ही वाहन के लिए जगह होती है। जब ऊपर या नीचे की ओर जाने वाले वाहन अपनी लेन में नहीं चलते तो इससे खतरनाक टकराव, टक्करें या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

