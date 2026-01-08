Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSeveral fall ill in Greater Noida after drinking contaminated water
इंदौर के बाद ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी से कई लोग बीमार; उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायतें

इंदौर के बाद ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी से कई लोग बीमार; उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायतें

संक्षेप:

इंदौर के बाद अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। पानी की सप्लाई लाइन में सीवेज के मिलने की शिकायतें सामने आईं हैं। हालांकि, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पेयजल सप्लाई में सीवेज के मिलने से इनकार किया है।

Jan 08, 2026 03:04 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नोएडा
share Share
Follow Us on

इंदौर के बाद अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। पानी की सप्लाई लाइन में सीवेज के मिलने की शिकायतें सामने आईं हैं। हालांकि, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति में सीवेज के मिलने से इनकार किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर के कई लोग कथित तौर पर दूषित पेयजल पीने के बाद बीमार पड़ गए। प्रभावित लोगों ने मंगलवार और बुधवार को सेक्टर के कुछ हिस्सों में नल का पानी पीने के बाद उल्टी, बुखार, पेट दर्द और दस्त जैसे लक्षणों की शिकायत की।

हालांकि, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के अधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति में सीवेज के मिलने की किसी भी बात से इनकार किया। अधिकारियों ने दावा किया कि अब तक किए गए परीक्षणों में पानी साफ पाया गया है।

सीवेज का ओवरफ्लो और पाइपलाइनों में रिसाव

स्थानीय निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) के पूर्व अध्यक्ष ऋषिपाल भाटी ने गुरुवार को पीटीआई को बताया कि सीवेज का ओवरफ्लो और पाइपलाइनों में रिसाव से यह समस्या पैदा हुई। विशेषकर सी ब्लॉक में यह समस्या सामने आई। उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने के बाद लगभग छह से सात परिवार उल्टी, बुखार और दस्त से बीमार पड़ गए। उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह की शिकायतें पहले भी अन्य ब्लॉकों से सामने आ चुकी हैं।

सीवेज का ओवरफ्लो होना एक आम समस्या

डेल्टा 1 के निवासियों ने आरोप लगाया कि सीवर लाइनों से निकलने वाला गंदा पानी टूटी पाइपलाइनों में मिल रहा है और घरों के नलों तक पहुंच रहा है। एक निवासी ने नल का पानी पीने के बाद पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जबकि अन्य ने कहा कि इस क्षेत्र में पानी का रिसाव एक आम समस्या है।

वहीं, पास के बीटा 1 सेक्टर के निवासी हरेंद्र भाटी ने दावा किया कि ग्रेटर नोएडा के कई हिस्सों में सीवेज का ओवरफ्लो होना एक आम समस्या है। मैंने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

टीम ने प्रभावित घरों का दौरा किया

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण ने बुधवार को शिकायतों का तुरंत संज्ञान लिया। जल विभाग की एक टीम ने प्रभावित घरों का दौरा कर पानी के नमूनों की जांच की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नमूने साफ पाए गए। एक घर में पानी के कनेक्शन में समस्या थी और दूसरे में रिसाव था, जिन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में अन्य जगहों पर हुई घटनाओं को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन जी रवि कुमार ने पूरे शहर में पानी की जांच के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:नोएडा-ग्रेनो में भी नर्सरी से 8वीं तक 10 जनवरी तक छुट्टी, स्कूलों को आदेश
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में गाड़ी हटाने को लेकर बवाल, युवक की पीट-पीटकर हत्या

जांच के लिए भेजे जाएंगे नमूने

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जल विभाग को उन सभी क्षेत्रों में जांच करने का निर्देश दिया गया है जहां प्राधिकरण पानी की आपूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम को पानी की आपूर्ति बहाल होने के बाद नए नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।

सिंह ने आगे बताया कि बिल्डरों और अपार्टमेंट मालिकों के संघों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से जल भंडारों की सफाई करें, नमूनों की जांच कराएं और अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपें। उन्होंने यह भी बताया कि निवासियों को एक पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें उनसे दूषित जल आपूर्ति की किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया गया है।

निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन

गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को डेल्टा 1 में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। शिविर में 23 लोगों की जांच की गई और उल्टी और दस्त से पीड़ित सात मरीजों का इलाज किया गया।

बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूषित पानी के सेवन से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं, गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी की आपूर्ति के कारण कई लोगों के बीमार पड़ने की घटनाओं के बाद चिंता बढ़ गई है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।