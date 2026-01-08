इंदौर के बाद ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी से कई लोग बीमार; उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायतें

संक्षेप: इंदौर के बाद अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। पानी की सप्लाई लाइन में सीवेज के मिलने की शिकायतें सामने आईं हैं। हालांकि, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पेयजल सप्लाई में सीवेज के मिलने से इनकार किया है।

ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर के कई लोग कथित तौर पर दूषित पेयजल पीने के बाद बीमार पड़ गए। प्रभावित लोगों ने मंगलवार और बुधवार को सेक्टर के कुछ हिस्सों में नल का पानी पीने के बाद उल्टी, बुखार, पेट दर्द और दस्त जैसे लक्षणों की शिकायत की।

हालांकि, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के अधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति में सीवेज के मिलने की किसी भी बात से इनकार किया। अधिकारियों ने दावा किया कि अब तक किए गए परीक्षणों में पानी साफ पाया गया है।

सीवेज का ओवरफ्लो और पाइपलाइनों में रिसाव स्थानीय निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) के पूर्व अध्यक्ष ऋषिपाल भाटी ने गुरुवार को पीटीआई को बताया कि सीवेज का ओवरफ्लो और पाइपलाइनों में रिसाव से यह समस्या पैदा हुई। विशेषकर सी ब्लॉक में यह समस्या सामने आई। उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने के बाद लगभग छह से सात परिवार उल्टी, बुखार और दस्त से बीमार पड़ गए। उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह की शिकायतें पहले भी अन्य ब्लॉकों से सामने आ चुकी हैं।

सीवेज का ओवरफ्लो होना एक आम समस्या डेल्टा 1 के निवासियों ने आरोप लगाया कि सीवर लाइनों से निकलने वाला गंदा पानी टूटी पाइपलाइनों में मिल रहा है और घरों के नलों तक पहुंच रहा है। एक निवासी ने नल का पानी पीने के बाद पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जबकि अन्य ने कहा कि इस क्षेत्र में पानी का रिसाव एक आम समस्या है।

वहीं, पास के बीटा 1 सेक्टर के निवासी हरेंद्र भाटी ने दावा किया कि ग्रेटर नोएडा के कई हिस्सों में सीवेज का ओवरफ्लो होना एक आम समस्या है। मैंने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

टीम ने प्रभावित घरों का दौरा किया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण ने बुधवार को शिकायतों का तुरंत संज्ञान लिया। जल विभाग की एक टीम ने प्रभावित घरों का दौरा कर पानी के नमूनों की जांच की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नमूने साफ पाए गए। एक घर में पानी के कनेक्शन में समस्या थी और दूसरे में रिसाव था, जिन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में अन्य जगहों पर हुई घटनाओं को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन जी रवि कुमार ने पूरे शहर में पानी की जांच के निर्देश दिए हैं।

जांच के लिए भेजे जाएंगे नमूने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जल विभाग को उन सभी क्षेत्रों में जांच करने का निर्देश दिया गया है जहां प्राधिकरण पानी की आपूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम को पानी की आपूर्ति बहाल होने के बाद नए नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।

सिंह ने आगे बताया कि बिल्डरों और अपार्टमेंट मालिकों के संघों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से जल भंडारों की सफाई करें, नमूनों की जांच कराएं और अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपें। उन्होंने यह भी बताया कि निवासियों को एक पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें उनसे दूषित जल आपूर्ति की किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया गया है।

निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को डेल्टा 1 में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। शिविर में 23 लोगों की जांच की गई और उल्टी और दस्त से पीड़ित सात मरीजों का इलाज किया गया।