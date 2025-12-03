दिल्ली में दोबारा शुरू होगी सर्कुलर बस सर्विस, कई बसों के रूटों में होगा बदलाव; परिवहन मंत्री ने बताया सबकुछ

संक्षेप: परिवहन मंत्री ने कहा कि ‘रूट रेशनलाइजेशन हमारे सार्वजनिक परिवहन सुधार का सबसे प्रमुख आधार है। राजधानी दिल्ली में बस यात्रियों की जरूरतें बेहद तेजी से बदल रही हैं और हमारी सरकार उसी तेज गति से बेहतर प्लानिंग करने में जुटी है।’

राष्ट्रीय राजधानी में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और 'विकसित दिल्ली' के विजन को साकार करने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला किया है और इसी कड़ी में खास जगहों के लिए रूट रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की है। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि DTC की इलेक्ट्रिक बसों के जरिए दिल्ली सरकार द्वारका सर्कुलर बस सर्विस को दोबारा शुरू करने जा रही है, जिससे मेट्रो कनेक्टिविटी और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नए बस रूट में द्वारका मेट्रो स्टेशन और द्वारका सेक्टर-8 मेट्रो स्टेशन समेत कई प्रमुख स्थान शामिल होंगे। द्वारका के आवासीय इलाकों, कॉलेजों और व्यावसायिक केंद्रों तक बेहतर बस पहुंच कायम होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि 'हमारी सरकार की प्राथमिकता दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, विश्वसनीय और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि बस में यात्रा करने वाला हर यात्री खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।'

परिवहन मंत्री ने कहा कि बस यात्रियों की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय से केंद्रीय सचिवालय के बीच चलने वाले बस रूट में बदलाव किया है। अब नया बस रूट PMML से तीन मूर्ति, साउथ एवेन्यू, सेना भवन, उद्योग भवन होते हुए केंद्रीय सचिवालय तक होगा। पहले यह रूट तीन मूर्ति से होते हुए कुशक रोड (आर्मी कैंटीन) से होकर गुजरता था। नए संशोधित रूट से PM संग्रहालय से केंद्रीय सचिवालय तक सीधा, सुगम और तेज सफर मिलेगा और रोजाना यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

मंत्री ने आगे कहा कि 'DTC की इलेक्ट्रिक बसों के जरिए द्वारका सर्कुलर बस सर्विस की फिर से शुरुआत करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ताकि पूरे द्वारका क्षेत्र में लास्ट-माइल बस कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। यात्रियों की सुविधा और इलाके में ट्रांसपोर्ट कवरेज को बढ़ाने के लिए इस सेवा को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। द्वारका क्षेत्र, राजधानी दिल्ली का बेहद तेजी से बढ़ता हुआ आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र है। यह नया बस रूट द्वारका इलाके के मेट्रो स्टेशन, प्रमुख आवासीय कॉलोनियों, वाणिज्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को और बेहतर रूप से जोड़ेगा, जिससे बस यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। द्वारका सर्कुलर सेवा के दोबारा शुरू होने से द्वारका क्षेत्र के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।'

आगे उन्होंने कहा, 'राजधानी में बढ़ते यात्रियों के दबाव और सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने सटीक रूट रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए परिवहन विभाग बहुत जल्द द्वारका क्षेत्र में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए द्वारका सर्कुलर बस सेवा को डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों के साथ फिर से शुरू करने जा रहा है। यह सेवा यात्रियों के लिए अब पहले से और ज्यादा बेहतर और अधिक सुविधाजनक होगी। इसका उद्देश्य राजधानी दिल्ली के हर इलाके में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की एक समान पहुंच सुनिश्चित करना और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में रूट रेशनलाइजेशन के जरिए बेहतर बस कनेक्टिविटी मुहैया कराना है।'