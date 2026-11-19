दिल्ली के एक पार्षद को झटका, कोर्ट ने रद्द किया निर्वाचन, दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को विजेता घोषित किया
अदालत के नरेश को निर्वाचित घोषित किए जाने के साथ ही इस न्यायिक फैसले के बाद वार्ड 166 में AAP प्रतिनिधि के स्थान पर भाजपा ने पार्षद का पद हासिल कर लिया है।
दिल्ली के एक पार्षद को अपने चुनावी हलफनाे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देना बेहद भारी पड़ गया, क्योंकि इसी बात को लेकर एक स्थानीय अदालत ने शहर के वार्ड नंबर 166 (पुष्प विहार) से आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद अरुण नवरिया के निर्वाचन को रद्द कर दिया है और उनकी जगह पर चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नरेश को विधिवत निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया है।
दक्षिण दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने 18 नवंबर की शाम को यह आदेश पारित किया। यह निर्णय एक चुनाव विवाद याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें नवरिया पर नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था।
भाजपा ने की कोर्ट के फैसले की तारीफ
अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि अदालत ने चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए AAP पार्षद को सही रूप से अयोग्य ठहराया है और नरेश को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित घोषित कर दिया है।
पुष्प विहार के निवासियों को मिला न्याय
भाजपा नेता ने कहा कि इस फैसले से वार्ड 166, पुष्प विहार के निवासियों को न्याय मिला है तथा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों की रक्षा हुई है। उन्होंने इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता स्वस्तिक सिंह और अतुल सिंह के प्रयासों की भी सराहना की।
नहीं दी थी आपराधिक मामलों की जानकारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवरिया के निर्वाचन को रद्द करने का मुख्य आधार नामांकन पत्र में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण न देना रहा। अदालत ने माना कि उनके इस कदम ने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखा। अदालत के नरेश को निर्वाचित घोषित किए जाने के साथ ही इस न्यायिक फैसले के बाद वार्ड 166 में AAP प्रतिनिधि के स्थान पर भाजपा ने पार्षद का पद हासिल कर लिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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