सौरभ दास और आशुतोष रांका के लिए रात में नहीं खुलेगा हाई कोर्ट, CJP को झटका; अब करना होगा इंतजार
सीजेपी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे समय पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, जब दशहरे की वजह से अदालतें बंद हैं। उन्होंने रात में ही हाई कोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग की थी।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने सह संयोजकों सौरभ दास और आशुतोष रांका को जेल से निकालने के लिए मंगलवार की शाम दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और रात को ही इस मामले की सुनवाई की मांग की थी। हालांकि इस मामले में पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि दोनों की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली यह याचिका हाईकोर्ट में आज (मंगलवार) रात के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है, ऐसे में अब इस याचिका पर आज सुनवाई होने के रास्ते बंद हो गए हैं। जिसके बाद अब दोनों की ओर से पेश कानूनी टीम बुधवार को इस मामले पर सुनवाई का अनुरोध करेगी। पार्टी के ये दोनों बड़े नेता 13 अक्टूबर से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इससे पहले CJP ने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में बताया था कि 'हमने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और रात में ही तत्काल सुनवाई की मांग की है। सौरभ और आशुतोष को रिहा किया जाना चाहिए। उनकी आजादी को राजनीतिक प्रतिशोध की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। न्याय में देरी का मतलब है न्याय से वंचित रहना।'
‘न्याय में देरी, न्याय नहीं मिलने के बराबर’
वहीं इसी बारे में जानकारी देते हुए पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'हमने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और रात में ही तत्काल सुनवाई की मांग की है। सौरभ और आशुतोष को रिहा किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिशोध की भेंट उनकी स्वतंत्रता को नहीं चढ़ाया जा सकता। न्याय में देरी का मतलब है न्याय से वंचित रखना।'
अदालत में बुधवार को होगी दोनों की पेशी
इससे पहले सोमवार को स्पेशल एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दिया था। इससे पहले 13 अक्टूबर को अदालत ने दोनों को पांच दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए तथ्यों को मजबूत मानते हुए कहा कि इस बात का भरोसा नहीं कि यदि उन्हें छोड़ दिया गया तो वे फिर कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके अलावा जमानतदारों के कागजातों और उनके बयानों में कमी की वजह से भी अदालत ने राहत नहीं दी।
जंतर-मंतर पर प्रवेश के बाद हुई थी गिरफ्तारी
सौरभ दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे रोक के बावजूद एक निजी परिसर के बंद रास्ते के जरिए अवैध तरीके से जंतर-मंतर पर दाखिल हो गए थे और वहां जाकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। इस घटना से दो दिन पहले ही जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया गया था। इसकी सूचना आने के एक दिन बाद ही सीजेपी नेताओं ने अपने कुछ सदस्यों के साथ वहां जाकर नारेबाजी की। पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया। सीजेपी के संगठन प्रभारी आजिंक्य शिंदे को एक बेल बॉन्ड साइन करने के बाद अगले दिन जमानत दे दी गई थी और रांका और दास को जेल भेज दिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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