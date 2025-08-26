दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सेवाएं बाधित, आधे घंटे के विलंब से चलने की क्या वजह?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि ब्लू लाइन पर नवादा और द्वारका सेक्टर-13 स्टेशनों के बीच ट्रेनों की गति धीमी हो गई है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि ब्लू लाइन पर नवादा और द्वारका सेक्टर-13 स्टेशनों के बीच ट्रेनों की गति धीमी हो गई है। डीएमआरसी द्वारा इसकी वजह नहीं बताई गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य तौर पर चल रही हैं।

ब्लू लाइन पर नवादा से द्वारका के बीच सिग्नलिंग इश्यू होने के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई थी। दोनों स्टेशनों के बीच मैनुअली सीमित रफ्तार में ट्रेन चलाई जा रही थी, जिसका असर मेट्रो के दूसरे ट्रेन पर पड़ा था। आपको बताते चलें कि नोएडा सेक्टर 16 से राजीव चौक तक ब्लू लाइन से जाने में सामान्यता करीब 24-25 मिनट का समय लगता है, लेकिन हर स्टेशन पर पांच-पांच मिनट रुकने के कारण काफी देरी हुई है। इसके चलते यात्रियों का काफी इंतजार करना पड़ रहा है।

मेट्रो के देरी से चलने पर आम यात्रियों का गुस्सा डीएमआरसी पर निकला। मयंक त्यागी नामक यूजर ने डीएमआरसी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- मेट्रो का सिर्फ़ किराया बढ़ा है, जबकि सर्विस की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। उन्होंने लिखा आज 26 अगस्त को, मेट्रो को सिर्फ़ दो स्टेशनों के बीच की दूरी तय करने में लगभग 20-25 मिनट लग गए। सभी लाइनों की यही कहानी है। भ्रष्टाचार चरम पर है।