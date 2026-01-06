गुरुग्राम में 32 मुख्य सड़कों के साथ बनेंगे सर्विस रोड, GMDA ने शुरू की तैयारी; 3 माह में बनेगी DPR

संक्षेप: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शहर की 32 मुख्य सड़कों के साथ सर्विस रोड के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत एक सलाहकार कंपनी को जिम्मेदारी सौंप दी है। अगले तीन माह में कंपनी सर्विस रोड निर्माण की डीपीआर तैयार करके जीएमडीए को सौंप देगी।

सेक्टर-81 से लेकर 95 और सेक्टर-99 से लेकर 115 तक की मुख्य सड़कों पर सर्विस रोड नहीं है। इस वजह से इन मुख्य सड़कों पर विकसित रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सर्विस रोड न होने के कारण इन सोसाइटी और कॉलोनियों का सीधा जुड़ाव मुख्य सड़क पर होता है। ऐसे में सोसाइटी या कॉलोनी से निकल रहे वाहनों की मुख्य सड़क पर दौड़ रहे वाहनों के साथ टक्कर होने की संभावनाएं बनी रहती है। लोग लंबे समय से सर्विस रोड के निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके चलते जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने इंजीनियरिंग सेल को सर्विस रोड के निर्माण की योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं।

सर्विस रोड की डीपीआर कंपनी तैयार करेगी जीएमडीए की इंजीनियरिंग शाखा ने एकॉम इंडिया नामक एक कंपनी को सर्विस रोड के निर्माण की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत 15 जनवरी तक इस कंपनी को ड्रोन सर्वे, लाइडर सर्वे और टोपोग्राफिक सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं। जीएमडीए के अनुसार डीपीआर समय पर तैयार हो जाएगी।

लोग बोले, हर समय बना रहता है हादसे का खतरा सेक्टर-102ए की इम्पीरियल गार्डन सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के उपप्रधान सुनील सरीन का कहना है कि सेक्टर-102-102ए की मुख्य सड़क पर सर्विस रोड नहीं है। सड़क का नए सिरे से निर्माण होने के चलते वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। ऐसे में सड़क हादसा होने की संभावनाएं बनी रहती है। सेक्टर-108 की शोभा सिटी सोसाइटी के निवासी प्रवीण कौशल ने बताया कि मुख्य सड़कों के साथ सर्विस रोड का निर्माण होना बहुत जरूरी है। सर्विस रोड न होने से वाहन अचानक मुख्य सड़क पर आ जाते हैं, जिससे सड़क हादसा होने की संभावनाएं रहती हैं।