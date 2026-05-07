काम की बात: द्वारका-अलीपुर के बीच सर्विस रोड बनेगा, इन इलाकों को फायदा; दिल्ली में पहली बार हाईवे पर 2 सर्विस रोड
दिल्ली-एनसीआर में पहली बार किसी हाईवे पर एक नहीं दो सर्विस रोड होंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारका से अलीपुर के बीच अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-2 पर पहले से बनी छह लेन की सर्विस रोड के समानांतर दोनों तरफ दो-दो लेन की दूसरी सर्विस रोड बनाने की तैयारी कर रहा है।
दिल्ली-एनसीआर में पहली बार किसी हाईवे पर एक नहीं दो सर्विस रोड होंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारका से अलीपुर के बीच अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-2 पर पहले से बनी छह लेन की सर्विस रोड के समानांतर दोनों तरफ दो-दो लेन की दूसरी सर्विस रोड बनाने की तैयारी कर रहा है।
दूसरी सर्विस रोड आसपास के इलाकों के जितने पहुंच मार्ग हैं, उनसे जुड़ी होगी। ऐसे में इन इलाकों के लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए लंबा फेरा नहीं लगाना होगा। मौजूदा वक्त में यूईआर-2 और उसकी पहली सर्विस रोड पर पहुंचने के लिए सीमित प्रवेश कट हैं। इससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका उपयोग करने में मुश्किल होती है। नई सर्विस रोड बनने से यूईआर-2 का उपयोग करने वाले बहादुरगढ़ और सोनीपत के लोगों की इन क्षेत्रों में पहुंच सुगम होगी।
दो चरणों में बनेगी
अलीपुर से द्वारका के बीच 38 किलोमीटर की दूसरी सर्विस रोड बनेगी। दो चरणों में दूसरी सर्विस रोड को बनाने की योजना तैयार की जा रही है। पहले चरण में 19 किलोमीटर का हिस्सा बनेगा। इसमें करीब 121 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। बाकी 19 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी। इसमें लागत का आकलन होना शेष है।
इन इलाकों को फायदा
इससे मुंडका, बक्करवाला, रानी खेड़ा, रसूलपुर, मदनपुर डबास, कराला, मोहम्मदपुर माजरी, हिरन कूदना, नीलवाल, घेवरा और बंकोली के लोगों के लिए एक तरफ बहादुरगढ़, सोनीपत, गुरुग्राम और दूसरी ओर गाजियाबाद तक आवाजाही आसान होगी।
एक्सप्रेसवे से सीधे राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश
दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे को 17.03 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के जरिए यूईआर-2 से जोड़ा जाएगा। इसे हरियाणा के झज्जर जिले के निलौठी गांव से लडरावन, पंजाब खोर, जोंटी, कराला होते हुए रोहिणी सेक्टर-38 के पास यूईआर-2 से कनेक्ट किया जाएगा। इसके निर्माण से दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे से सीधे राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। यूईआर-2 को अलीपुर से विस्तार देकर 17 किलोमीटर रोड के जरिए गाजियाबाद के मंडोला पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।
रिपोर्टः आशीष गुप्ता
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।