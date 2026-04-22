दिल्ली में IRS अफसर की बेटी की हत्या का आरोपी नौकर गिरफ्तार, सामने आया CCTV वीडियो
IRS officer daughter murder: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी के हत्या के आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में पुलिस को घर में करीब दो महीने पहले रखे गए नौकर पर शक था, जो वारदात के बाद फरार हो गया था। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी वीडियो भी लगी है, जिसमें उसे गुजरते हुए देखा जा सकता है।
IRS officer daughter murder: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी के हत्या के आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में पुलिस को घर में करीब दो महीने पहले रखे गए नौकर पर शक था, जो वारदात के बाद फरार हो गया था। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी वीडियो भी लगी है, जिसमें उसे गुजरते हुए देखा जा सकता है। शुरूआती जानकारी में सामने आया है कि घर के नौकर को कुछ समय पहले निकाल दिया गया था। परिजनों और पुलिस को शक है कि उसने बदला लेने की नीयत से हत्या को अंजाम किया है। फिलहाल पूछताछ जारी है।
रेप के बाद चार्जर से गला घोंटने की आशंका
मृतका की उम्र करीब 21 साल के आसपास है। उसके गले पर निशान होने और पास में मोबाइल चार्जर होने के कारण इसके तार से गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। यह शक जताया जा रहा है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया होगा। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक इसपर कोई डिटेल मुहैया नहीं कराई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जांच के बाद ही रेप की पुष्टि की जा सकेगी।
आरोपी नौकर का CCTV वीडियो आया सामने
दिल्ली पुलिस को आज सुबह 9 बजे के आसपास एक कॉल मिली, जो उसके परिजनों की तरफ से की गई थी। उन्होंने हत्या का आरोप पुराने नौकर पर लगाया है। आरोपी नौकर आज सुबह उनके घर पहुंचा था, जिसे एक महीना पहले निकाल दिया गया था। आरोपी नौकर का नाम राकेश मीणा है। वह राजस्थान का रहने वाला है। घटना के बाद उसे एक सीसीटीवी में देखा गया, जिसमें वह सड़क पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने पीली रंग की शर्ट पहन रखी है। वह वीडियो में किसी से फोन पर किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है।
UPSC की तैयारी कर रही थी लड़की
जानकारी के मुताबिक, मृतका के पिता 1997 बैच के IRS कस्टम अधिकारी हैं। ये घटना ईस्ट ऑफ कैलाश में हुई है। मृतका ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी। पढ़ाई के बाद से वह UPSC की तैयारी कर रही थी, मगर इससे पहले इतनी बड़ी वारदात हो गई, जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी नौकर से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें