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सजा इतनी कठोर भी नहीं हो कि सुधरने का मौका ही न बचे; अदालत ने किस मामले में फैसला देते हुए कही यह बात

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सजा सुनाने के लिए जरूरी बातें हर मामले के अनुसार अलग-अलग तथ्यों, हालातों, जुर्म की प्रकृति और जिस तरह से अपराध किया गया था उसके साथ ही अन्य हालातों पर निर्भर करती हैं।

सजा इतनी कठोर भी नहीं हो कि सुधरने का मौका ही न बचे; अदालत ने किस मामले में फैसला देते हुए कही यह बात

दिल्ली की एक अदालत ने हत्या की कोशिश के पांच साल पुराने एक मामले में चार दोषियों को 54-54 महीनों (चार साल और छह महीने) की सजा सुनाई है, साथ ही एक दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषियों को दी जाने वाली सजा इतनी भी कठोर नहीं होनी चाहिए कि सुधरने का कोई मौका ही खत्म हो जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, क्योंकि दोषी 2021 से कठोर ट्रायल का सामना कर रहे हैं, इसलिए सजा देते हुए एक संतुलित नजरिया अपनाते हुए उनकी कम उम्र को भी ध्यान में रखना होगा।

एडिशनल सेशंस जज सैयद जिशान अली वारसी की अदालत ने इस मामले को लेकर साहिल, सनी, कपिल और शिवम को दोषी ठहराया था। इन चारों आरोपियों को इस महीने की शुरुआत में IPC की धारा 307 (हत्या की कोशिश) और 34 (समान आशय) के तहत दोषी पाया गया था। चारों दोषियों ने 7 जनवरी, 2021 को सागरपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर पीड़ित उस्मान को चाकू मारा था।

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सरकारी वकील ने की थी कड़ी से कड़ी सजा की मांग

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि दोषियों ने हत्या करने के इरादे से पीड़ित के शरीर के जरूरी हिस्सों पर चाकू से बेरहमी से वार किए थे, और अगर पीड़ित के पिता ने आकर बीच-बचाव नहीं किया होता, तो वह आदमी मर चुका होता।

इसके बाद वकील ने अदालत से चारों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने अदालत से कोई नरमी नहीं बरतने की अपील करते हुए कहा था कि आरोपियों ने यह घिनौना जुर्म पूरे होशोहवास में दिनदहाड़े और सार्वजनिक जगह पर किया था।

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'सजा इतनी सख्त ना हो कि सुधरने का मौका न बचे'

इसके बाद इस मामले में 8 जून को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि, 'सजा इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि सुधरने का कोई मौका न बचे, इसके साथ ही अदालत ने कहा कि उन्हें दी जाने वाली सजा समाज के हित और दोषियों के सुधार के हित के संतुलित नजरिए के आधार पर होनी चाहिए, यानी यह किसी भी सजा देने वाले कानून के सुधारात्मक नजारिए के उलट नहीं होनी चाहिए।'

कोर्ट ने कहा- दोषी पिछले 5 साल से कठोर ट्रायल का सामना कर रहे

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि, क्योंकि दोषी 2021 से कठोर ट्रायल का सामना कर रहे हैं, इसलिए एक संतुलित नजरिया रखना होगा, और इसके अलावा उनकी कम उम्र पर भी गौर करना होगा।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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