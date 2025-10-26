सेंसर के पास पानी छिड़ककर रेखा सरकार AQI डाटा के साथ कर रही छेड़छाड़, AAP का गंभीर आरोप

संक्षेप: आप का आरोप है कि दिल्ली की भाजपा सरकार ISBT आनंद विहार के पास स्थित पॉल्यूशन मॉनीटरिंग स्टेशन के चारो तरफ पानी का छिड़काव कराकर AQI के डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आप ने इससे पहले दीपावाली वाली रात सरकार द्वारा प्रदूषण के डाटा को गायब करने का गंभीर आरोप लगाया था।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर पलूशन के डाटा के साथ हेरफेर करने का गंभीर आरोप लगाया है। आप का आरोप है कि दिल्ली की भाजपा सरकार ISBT आनंद विहार के पास स्थित पॉल्यूशन मॉनीटरिंग स्टेशन के चारो तरफ पानी का छिड़काव कराकर AQI के डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आप ने इससे पहले दीपावाली वाली रात सरकार द्वारा प्रदूषण के डाटा को गायब करने का गंभीर आरोप लगाया था।

आनंद विहार स्टेशन का शेयर किया वीडियो आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अक्ष्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर वीडियो शेयर करके गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में कहा गया है कि हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं। ये एमसीडी के ट्रक लगातार दिन-रात यहां गोल-गोल घूम रहे हैं। ये ट्रक यहां लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं।

आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा सौरभ भारद्वाज ने वीडियो में कहा- आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। करीब 30 मीटर के एरिया में ट्रक पानी का गोल-गोल घूमकर छिड़काव कर रहे हैं। सवाल ये है कि यहां इन ट्रकों की परिक्रमा क्यों हो रही है? सौरभ भारद्वाज ने वीडियो में आगे दिखाया- यहां दिल्ली सरकार का पलूशन मॉनीटरिंग स्टेशन है। ये ट्रक इसी मॉनीटरिंग स्टेशन की परिक्रमा कर रहे हैं।

डाटा के साथ हो रही छेड़छाड़, आप सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, इन ट्रक की मदद से पलूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। आप लोग समझिए कि ये लोग कितने बड़े वाले चोर है, कितने बड़े वाले डाकू हैं। ये लोग इस तरह से झूठ बोलकर देश-दुनिया को बता रहे हैं कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। आप नेता ने आरोप लगाया, इस तरह मॉनीटरिंग स्टेशन के डाटा को मैन्युपुलेट किया जा रहा है।

सिरसा ने बताया बेवकूफी भरा आरोप इस बीच, पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इन दावों को "बेवकूफी भरा" और "राजनीति से प्रेरित" बताया। सिरसा ने AAP नेताओं के बारे में कहा, "वे सबसे बड़े झूठे हैं।" MCD मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी AAP के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा, "वॉटर स्प्रिंकलर हर जगह काम कर रहे हैं और अभी से नहीं, बल्कि पिछले महीने से। यह सिर्फ़ इसी खास जगह पर नहीं है।

आनंद विहार के AQI में दिखा बड़ा बदलाव सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आनंद विहार में लगे कंटीन्यूअस एयर-मॉनिटरिंग स्टेशन के डेटा से शनिवार को एक अजीब पैटर्न दिखा। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच, यानी भरद्वाज के दोपहर 3 बजे सेंसर के पास MCD टैंकरों से पानी छिड़कने का वीडियो जारी करने से कुछ घंटे पहले- PM10 का कंसंट्रेशन 736 µg/m³ पर स्थिर रहा।