दोस्त ने पार्टी देने से मना किया तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी, एक माह पहले खरीदा था फ्लैट
दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पार्टी देने से मना करने पर एक यवक ने अपने दोस्त पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पार्टी देने से मना करने पर एक यवक ने अपने दोस्त पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
विजय विहार इलाके में एक शख्स ने पार्टी नहीं देने पर गुरुवार को अपने दोस्त पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजय विहार पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, 40 वर्षीय राकेश पत्नी सोनी और चार बच्चों के साथ विजय विहार इलाके में रहता है। राकेश टेम्पो चलाता है। पीड़ित ने करीब एक माह पहले विजय विहार फेज-2 में फ्लैट खरीदा था। वह कुछ समय से यहां परिवार सहित रहा है। पीड़ित ने बताया कि लाल क्वार्टर में रहने वाला उसका दोस्त राजा उर्फ मानू अक्सर उससे फ्लैट की पार्टी मांगता था।
दोबारा पार्टी मांग रहा था
राकेश ने कुछ समय पहले राजा को पार्टी भी दी थी, लेकिन वह दोबारा पार्टी मांग रहा था। राकेश ने उससे रुपये आने पर पार्टी देने का वादा किया था। राकेश के अनुसार वह गुरुवार को फ्लैट के नीचे अपने दोस्त सूरज की कार वाशिंग की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान राजा वहां पहुंचा और पार्टी की जिद करने लगा।
कुछ समय बाद पार्टी देने के लिए कहा
पीड़ित राकेश ने बताया कि उसने राजा को कुछ समय बाद पार्टी देने के लिए कहा। इस पर राजा ने उसे अपशब्द कहना शुरू किया। उसने गुस्से में सूरज की दुकान से हथौड़ा लाकर राकेश के टेम्पो का शीशा तोड़ दिया। दौरान वह पीड़ित से लगातार गाली-गलौच भी कर रहा था। आसपास के लोगों के साथ पीड़ित ने भी इसका विरोध किया तो आरोपी और भड़क गया।
आरोपी घर आता था
पीड़ित के परिजनों ने बताया कि राजा करीब दो साल से राकेश का परिचित था। वह पहले घर भी आता-जाता था। वह ऐसा करेगा किसी को भरोसा नहीं था। वहीं, इस घटना के बाद राकेश के परिवार के सामने अजीविका का संकट खड़ा हो गया है। परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां और बेटा है।
अस्पताल में भर्ती कराया गया
आरोपी की हरकतें देख राकेश ने विरोध किया तो वह और भड़क गया। वह दुकान से पेट्रोल से भरी बोतल को लेकर आया। उसने राकेश पर पेट्रोल उड़ेल दिया। इसके बाद माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। राकेश लपटों से घिर गया तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। इस दौरान मौके पर पहुंची राकेश की पत्नी सोनी ने सूरज की मदद से किसी तरह आग बुझाई। इसके बाद राकेश को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।