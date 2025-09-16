नहीं तो नौकरी से निकलवा देंगे, गुरुग्राम में सीनियर ने जूनियर कर्मचारी से रेप किया

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर रेप करने का मामला सामने आया है। एक वरिष्ठ कर्मचारी पर अपनी ही जूनियर महिला सहकर्मी से रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 25 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सदर थाना क्षेत्र के एक पीजी में रहती है और एक निजी कंपनी में काम करती है। उसी कंपनी में उसका सीनियर ने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने जबरन उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस को पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

मॉल के टॉयलेट में कर्मचारी ने युवती का वीडियो बनाया गुरुग्राम के एक नामी मॉल में एक कर्मचारी द्वारा टॉयलेट में युवती का वीडियो बनाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली की रहने वाली युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शॉपिंग के लिए सेक्टर-29 स्थित ट्रिलियम मॉल आई थी। जब वह मॉल के टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही थी, तभी उसने देखा कि मॉल का एक कर्मचारी उसका वीडियो बना रहा है। युवती ने तुरंत इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।