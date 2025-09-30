Senior BJP leader Vijay Kumar Malhotra passes away at 93 AIIMS Delhi BJP के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा ​का एम्स में निधन, दिल्ली भाजपा के थे पहले अध्यक्ष, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई/एएनआईTue, 30 Sep 2025 08:09 AM
भाजपा के सीनियर नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 93 साल की उम्र में मंगलवार सुबह दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। मल्होत्रा दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे। दिल्ली भाजपा ने एक बयान जारी कर यह जानकारी देते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

एम्स दिल्ली के मीडिया सेल की हेड डॉक्टर (प्रोफेसर) रीमा दादा की ओर से मंगलवार सुबह एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एम्स में भर्ती थे। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली।

मल्होत्रा का निधन दिल्ली भाजपा को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर उसका नया स्थायी दफ्तर मिलने के एक दिन बाद हुआ है, जिसका उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मल्होत्रा का जीवन सादगी और सार्वजनिक सेवा की एक मिसाल था और उन्होंने दिल्ली में जनसंघ के विस्तार के लिए बहुत काम किया।

दिल्ली भाजपा ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भाजपा के वरिष्ठ नेता, दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। दुःख की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति''