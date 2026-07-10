विदेश में रहने वाले बेटे को पिता के पते पर समन भेजना सही? ED की कार्रवाई पर क्या बोला कोर्ट

क्या विदेश में बैठे धोखाधड़ी जैसे मामलों में आरोपी किसी व्यक्ति को उसके पिता के पते पर समन भेजा जा सकता है? दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में जांच एजेंसी ईडी को अपनी गलती सुधारने के आदेश दिए हैं।

गुरुग्राम रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विदेश में रह रहे व्यक्ति को उसके पिता के घर पर समन भेजना कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में एजेंसी को तय कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की अदालत ने आरोपी अमित कत्याल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कत्याल ने अदालत से आग्रह किया था कि उनके पते पर उनके बेटे कृष्ण कत्याल के नाम भेजे गए समन को वैध तामील मानने से ईडी को रोका जाए। साथ ही, विदेश में रहने वाले व्यक्ति को समन भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

ईडी को तय प्रक्रिया के तहत ही समन भेजने के निर्देश अदालत ने कहा कि कृष्ण कत्याल न तो भारतीय नागरिक हैं और न ही इस मामले में आरोपी हैं। ऐसे में एक अगस्त और 19 अगस्त 2025 को कत्याल के पते पर भेजे गए समन को वैध तामील नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इसे कानून की नजर में अमान्य बताते हुए ईडी को स्थापित प्रक्रिया के तहत ही समन भेजने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी माना कि रिकॉर्ड में पहले ही साफ किया जा चुका है कि कृष्ण कत्याल वर्ष 2017 से उस पते पर नहीं रहते। इसके बावजूद वहां समन भेजना उचित नहीं था।