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विदेश में रहने वाले बेटे को पिता के पते पर समन भेजना सही? ED की कार्रवाई पर क्या बोला कोर्ट

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/गुरुग्राम
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क्या विदेश में बैठे धोखाधड़ी जैसे मामलों में आरोपी किसी व्यक्ति को उसके पिता के पते पर समन भेजा जा सकता है? दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में जांच एजेंसी ईडी को अपनी गलती सुधारने के आदेश दिए हैं।

विदेश में रहने वाले बेटे को पिता के पते पर समन भेजना सही? ED की कार्रवाई पर क्या बोला कोर्ट

गुरुग्राम रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विदेश में रह रहे व्यक्ति को उसके पिता के घर पर समन भेजना कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में एजेंसी को तय कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की अदालत ने आरोपी अमित कत्याल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कत्याल ने अदालत से आग्रह किया था कि उनके पते पर उनके बेटे कृष्ण कत्याल के नाम भेजे गए समन को वैध तामील मानने से ईडी को रोका जाए। साथ ही, विदेश में रहने वाले व्यक्ति को समन भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

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ईडी को तय प्रक्रिया के तहत ही समन भेजने के निर्देश

अदालत ने कहा कि कृष्ण कत्याल न तो भारतीय नागरिक हैं और न ही इस मामले में आरोपी हैं। ऐसे में एक अगस्त और 19 अगस्त 2025 को कत्याल के पते पर भेजे गए समन को वैध तामील नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इसे कानून की नजर में अमान्य बताते हुए ईडी को स्थापित प्रक्रिया के तहत ही समन भेजने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी माना कि रिकॉर्ड में पहले ही साफ किया जा चुका है कि कृष्ण कत्याल वर्ष 2017 से उस पते पर नहीं रहते। इसके बावजूद वहां समन भेजना उचित नहीं था।

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यह है मामला

गुरुग्राम के सेक्टर-70 स्थित 14 एकड़ में फैले ‘कृष फ्लोरेंस एस्टेट’ प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहां खरीदारों को फ्लैट नहीं देने के आरोप लगे हैं। ईडी के अनुसार, अमित ने लाइसेंस मिलने से पहले ही खरीदारों से धन जुटाया और करीब 300 करोड़ रुपये की अपराध की आय हासिल की। जांच में यह भी सामने आया कि परियोजना के लिए कर्ज और खरीदारों के पैसे का कथित रूप से अन्य जगह इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रोजेक्ट ठप हो गया। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिवाला प्रक्रिया के दौरान भी दो एकड़ जमीन को कम कीमत पर बेचकर कानून का दुरुपयोग किया गया, जिससे बैंक को लगभग 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अमित को इस मामले में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और वह फिलहाल जमानत पर हैं। बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती है। निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक समय-समय पर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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