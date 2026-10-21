रांका-दास की रिहाई का आदेश; खुशी में दीपके ने शेयर किया शाहरुख की फिल्म की क्लिप, केजरीवाल बोले- पूरा देश आपके साथ
इससे पहले बुधवार को दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और उनके वकील को SEM के फैसले का इंतजार करने को कहा था।
दिल्ली में एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) ने कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों सह-संयोजकों सौरभ दास और आशुतोष रांका को खुशखबरी देते हुए बुधवार को उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। CJP के इन दोनों प्रमुख नेताओं को जंतर-मंतर पर 14 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, और इसके बाद उन्हें पहले 5 दिन के लिए और फिर इसके बाद 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बुधवार को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद जब दोनों को SEM के सामने पेश किया गया तो उन्होंने दोनों को रिहा करने का आदेश दे दिया।
उधर उनकी रिहाई पर खुशी जताते हुए CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की एक फिल्म के इमोशनल सीन के जरिए अपनी खुशी जताई, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उनकी रिहाई पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पूरा देश आपके साथ है।
दीपके ने शेयर की फिल्म की वीडियो क्लिप
अपने दोनों साथियों की रिहाई के आदेश पर खुशी जताते हुए कॉकरोच पार्टी के प्रमुख ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे' का क्लाइमैक्स का सीन शेयर किया, जिसमें वह भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर बेहद भावुक होकर रोने लगते हैं और इस दौरान बैकग्राउंड में 'तीजा तेरा रंग था मैं तो, तू ही था मौला, तू ही आन..' बजता हुआ सुनाई देता है।
इसके बाद शेयर की अपनी एक अन्य पोस्ट में अभिजीत दीपके ने सौरव और आशुतोष को खुद से बड़ा और बेहतर लीडर बताते हुए कहा कि आपके आदेशों का पालन करने में खुशी होती है। दीपके ने लिखा, 'सौरव और आशु न सिर्फ मुझसे बेहतर बल्कि बहुत बड़े नेता हैं। मेरे नेताओं, आपके आदेशों का पालन करने में खुशी होती है, आपके लिए जान हाजिर है।' पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, 'लेकिन इसके बाद मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा।'
केजरीवाल ने कहा- पूरा देश आपके साथ
जबकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर एक पोस्ट शेयर करते हुए CJP के दोनों नेताओं को बधाई दी और लिखा, 'आशुतोष और सौरव को बेल मिलने पर बहुत बधाई। ऐसे ही देश के लिए संघर्ष करते रहो। पूरा देश आपके साथ है।'
सिसोदिया बोले- इतिहास में आपका नाम अमर रहेगा
इसके अलावा एक अन्य AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी दोनों को बधाई दी और लिखा, 'ये सिर्फ आपकी रिहाई की बधाई नहीं है। आजाद भारत में तिरंगा फहराने के आरोप में जेल भेजने वाली तानाशाही सत्ता, कितना नीचे गिर चुकी है , उसको एक्सपोज करने की हिम्मत के लिए बधाई है। इतिहास में आप दोनों का नाम अमर रहेगा। ऐसे देशभक्तों के रूप में जिन्होंने रावण की आसुरी शक्तियों को ललकारा है।'
बुधवार को खत्म हो गई थी न्यायिक हिरासत
बता दें कि जंतर-मंतर के गैर-अधिसूचित विरोध स्थल में कथित तौर पर प्रवेश और शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों को 14 अक्टूबर को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद अदालत ने 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो बुधवार को समाप्त हो गई। ऐसे में आज दोनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।
हाई कोर्ट ने कहा था- SEM के फैसले का इंतजार करो
इससे पहले बुधवार को दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने उन्हें SEM के सामने निर्धारित सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने और शिकायत बरकरार रहने पर अपीलीय अदालत का रुख करने को कहा था। (एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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