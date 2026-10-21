तिहाड़ से बाहर कब आएंगे सौरभ-आशुतोष? पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की मांग की; SEM ने सुरक्षित रखा फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। न्यायिक हिरासत से जुड़े मामले में दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। न्यायिक हिरासत से जुड़े मामले में दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनकी हिरासत को 3 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं को SEM के सामने पेश किया गया। इस दौरान उनकी ओर से जमानतदारों से जुड़े दस्तावेज भी जमा किए गए। अब अदालत के आदेश से तय होगा कि दोनों की न्यायिक हिरासत आगे बढ़ेगी या उन्हें राहत मिलेगी।
दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की
सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें जंतर-मंतर के डी-नोटिफाइड प्रदर्शन स्थल में जबरन घुसने और शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बांड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को SEM कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी थी। इस हिरासत का समय आज बुधवार को खत्म होने वाला था। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने अदालत से दोनों की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की है।
आशुतोष और सौरभ ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका ली थी वापस
इससे पहले बुधवार को दोनों नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। उन्होंने SEM कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों के वकीलों से पहले SEM कोर्ट की सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने को कहा था। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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