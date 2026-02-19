सीमा हैदर के छठे बच्चे के जन्म पर पिंकी चौधरी ने कर दिया सम्मान देने का ऐलान, बोले- इनसे सीखना चाहिए…
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सीमा ने अपने छठे बच्चे को जन्म दिया है। पाकिस्तान से वह अपने चार बच्चों के साथ भारत आई थी और सचिन के साथ ये उसका दूसरा बच्चा है।
उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर ने छठे बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए वह उनका सम्मान करेंगे और उन्हें इनाम देंगे। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान से आकर भारतीय संस्तृति अपनाने पर भी सीमा हैदर की जमकर तारीफ की।
'चार बच्चों के साथ अपनाया सनातन धर्म'
वीडियो संदेश में पिंकी चौधरी ने कहा, हमने ऐलान किया था जो भी हिंदू अपने परिवार को बढ़ाने का काम करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। अब इसी कड़ी में ही सीमा हैदर ने अपने छठे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने पाकिस्तान से आकर चारों बच्चों के साथ सनातन धर्म में वापसी की थी। अब उनका छठा बच्चा पैदा के बाद हम उनका विधिवत सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा, भारतीय नारी भी एडवांस कल्चर में चलते हुए भारतीय संस्कृति को भूल रही हैं। उन्हें एक चीज सीखनी चाहिए कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भीभारतीय संस्कृति को फॉलो कर रही हैं। सिंदूर लगा रही हैं, बिंदी लगा रही हैं। ऐसे में हम सब सीमा हैदर और सचिन मीणा का सम्मान करेंगे।
बता दें, इससे पहले पिंकी चौधरी ने हिंदुओं से अपने परिवारों को बढ़ाने की अपील करते हुए कहा था कि जो भी ऐसा करेगा, वो उनकी आर्थिक मदद करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा, उन्हें 21 हजार रुपए दिए जाएंगे जबकि पांचवां बच्चा होने पर 31 हजार रुपए दिए जाएंगे।
