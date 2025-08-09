सीमा हैदर ने पीएम मोदी को भेजी राखी, लेकिन कर बैठी एक बड़ी गलती

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में सचिन मीणा के साथ रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन पर राखी भेजी। लेकिन सीमा हैदर ने लिफाफे पर पता ही गलत लिख दिया है।

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में सचिन मीणा के साथ रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन पर राखी भेजी। सीमा हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उसने पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति से लेकर आरएसएस प्रमुख तक कई लोगों को राखियां भेजी हैं। हालांकि, पीएम मोदी को राखी भेजते हुए सीमा हैदर ने एक बड़ी गलती भी कर डाली। पाकिस्तानी भाभी ने लिफाफे पर पता ही गलत लिख दिया।

मई 2023 में अवैध तरीके से अपने चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर अब खुद को सचिन मीणा की पत्नी बताती है। ऑनलाइन गेम खेलते हुए प्यार के बाद सीमा नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई थी। वह अब खुद को हिंदू बताती है और सभी पर्व-त्योहार धूमधाम से मनाती है।

रक्षाबंधन पर सीमा हैदर ने देश के देश की कई प्रमुख हस्तियों को राखी भेजी। सीमा ने एक वीडियो में दिखाया कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राखी भेज रही है। वह सभी के पते लिखे लिफाफे भी दिखाती है। सीमा हैदर ने कहा कि वह इस उम्मीद के साथ राखी भेज रही है कि यह उन सभी लोगों को प्राप्त होगा और वे बांधेंगे भी।