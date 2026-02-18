Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

क्या सीमा हैदर का सचिन मीणा से जन्मा बेटा ‘हिन्दुस्तानी’ होगा? क्यों नागरिकता में फंसा पेच

Feb 18, 2026 12:05 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीमा के पहले पति से चार बच्चे हैं, जिन्हें वह अपने साथ लेकर 2023 में पाकिस्तान के कराची से भारत आई थी। सीमा और सचिन के दूसरे बच्चे के जन्म के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है, इनकी नागरिकता क्या होगी?

क्या सीमा हैदर का सचिन मीणा से जन्मा बेटा ‘हिन्दुस्तानी’ होगा? क्यों नागरिकता में फंसा पेच

पबजी खेलते-खेलते हुए प्यार को पाने के लिए बॉर्डर पार करके भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर मां बन गई है। सचिन मीणा के दूसरे बच्चे को उसने जन्म दिया है। 11 महीने पहले उसने सचिन की बेटी को भी जन्म दिया था। सीमा के पहले पति से चार बच्चे हैं, जिन्हें वह अपने साथ लेकर 2023 में पाकिस्तान के कराची से भारत आई थी। सीमा और सचिन के दूसरे बच्चे के जन्म के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है, इनकी नागरिकता क्या होगी?

दरअसल, सीमा हैदर और उसके पहले पति से जन्म चार बच्चों की नागरिकता पाकिस्तानी है। सीमा हैदर ने अपने और बच्चों के लिए भारतीय नागरिकता की मांग करते हुए राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर की थी, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सचिन से जन्मे उसके बच्चों की नागरिकता पर भी पेच फंसा हुआ है। भारतीय नागरिकता कानून की शर्तों को देखें तो सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश के समय एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से भारतीय पिता होते हुए भी दो बच्चों की नागरिकता सवालों के घेरे में है।

ये भी पढ़ें:सीमा हैदर और सचिन के घर फिर गूंजी किलकारी, छठे बच्चे को दिया जन्म

भारत में क्या हैं नागरिकता की शर्तें और क्यों सीमा का केस उलझा हुआ है?

भारत में नागरिकता के नियम मुख्य रूप से शिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के तहत निर्धारित किए गए हैं। समय-समय पर इसमें संशोधन भी किए गए हैं। जन्म, लंबे समय तक निवास, बाहरी क्षेत्र के विलय जैसे आधार पर भारत में नागरिकता के कई नियम निर्धारित हैं, जो बेहद स्पष्ट हैं। जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता की शर्तों में साफ किया गया है कि माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो पर दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसी शर्त की वजह से सचिन-सीमा के बच्चों की नागरिकता पर संकट है। सचिन मीणा के भारतीय होने की वजह से एक शर्त तो पूरी हो जाती है, लेकिन सीमा हैदर ने अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की थी। जब वह भारत आई तो उसके पास कोई वैध वीजा नहीं था और दोनों बच्चों के जन्म लेने तक उसे भारत की नागरिकता हासिल नहीं हुई। बिना वीजा आने की वजह से ही उसे गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल जमानत पर बाहर है।

नागरिकता के सवाल क्या कहते हैं एक्सपर्ट

हमने इस मामले को समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह से बात की। उन्होंने कहा, 'सीमा हैदर और सचिन मीणा के बच्चों को नागरिकता तब तक नहीं मिल सकती है, जब तक यह ना सिद्ध हो जाए कि सीमा वैध तरीके से भारत में आई थी। नागरिकता कानून की धारा 3C (ii) में साफ किया गया है कि बच्चे के जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैधानिक तरीके से भारत में नहीं रह रहा हो।' वह कहते हैं कि यदि सीमा वीजा लेकर भारत आई होती या फिर बच्चों के जन्म से पहले उसे भारत की नागरिकता मिल गई होती तो कोई बाधा नहीं थी।

सीमा हैदर के मुंहबोले भाई एपी सिंह का अलग दावा

दूसरी तरफ सीमा हैदर के मुंहबोले भाई और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह दावा करते हैं कि सीमा और सचिन के बच्चों को भारतीय नागरिकता मिलने में किसी तरह की दिक्कत से इनकार करते हैं। उनका पक्ष है कि भारत आने से पहले सीमा हैदर ने नेपाल में सचिन से शादी कर ली थी। वह इस दलील पर सीमा के भारतीय होने का दावा करते हैं। हालांकि, यदि कोई भारतीय किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उसे स्वत: नागरिकता नहीं मिलती है, बल्कि कुछ शर्तों का पालन करते हुए आवेदन करना होता है, जिसकी स्वीकृति के बाद ही नागरिकता हासिल होती है।

ये भी पढ़ें:भारी पड़ी सीमा हैदर! एक जंग में तो पीछे हट गया है पाकिस्तानी पति गुलाम
ये भी पढ़ें:अपनी ये पाकिस्तानी…, सीमा हैदर ने ऐसा क्या किया कि बिफर गया सचिन
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Seema Haider
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;