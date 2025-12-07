हम पाल लेंगे, हम तो बहुत खुश हैं; छठी बार मां बनने जा रही सीमा हैदर बोली

संक्षेप: सीमा हैदर ने कंफर्म कर दिया है कि वह एक बार फिर प्रेग्नेंट है और छठी बार मां बनने जा रही है। चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर सचिन मीणा के दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही है।

सीमा हैदर ने कंफर्म कर दिया है कि वह एक बार फिर प्रेग्नेंट है और छठी बार मां बनने जा रही है। चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर सचिन मीणा के दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही है। उसने इसी साल मार्च में सचिन की बेटी को जन्म दिया था। सीमा हैदर ने शनिवार ने को कंफर्म किया कि वह सात महीने की प्रेग्नेंट है। इसको लेकर सचिन और सीमा दोनों ही बेहद गदगद है।

सीमा ने पहली बार अपनी प्रेग्नेंसी की खुलकर पुष्टि की है। इससे पहल दोबार उसने इशारों में यह बात कही थी। सीमा हैदर ने अपने यू्ट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 'मेरा सातवां महीना चल रहा है। हमने इससे पहले यूट्यूब पर नहीं बताया था। पर सबको पता है, बहुत सारी चीज बता दी थी। सबको पता भी है।'

पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर हो चुकी सीमा ने बताया कि वह फरवरी में एक बार फिर मां बनेगी। उसने कहा, 'मीरा की बहन या भाई आने वाला है या आनी वाली है, दो महीने बाद, फरवरी में।' इस वीडियो में सचिन ने बताया कि सीमा के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है और इसकी वजह से उसके शरीर में दर्द रहता है।

सीमा हैदर को इस बात की भी आशंका है कि एक बार फिर प्रेग्नेंसी की न्यूज जानकर कुछ लोग उसे ट्रोल भी कर सकते हैं। सीमा ने पहले ही उन्हें जवाब देते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को पाल लेगी। सीमा हैदर ने कहा, 'भगवान ने हमें दोबारा खुशी दी और हमने स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग कुछ भी कहेंगे। लेकिन हमारे बच्चे हैं, हम पालेंगे। हम तो बहुत खुश हैं। पहले पांच थे अब छह हो जाएंगे।