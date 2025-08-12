पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर अब सचिन के घर की 'चारदीवारी में कैद' नहीं!

लंबे समय तक सेलिब्रिटी की तरह मीडिया के कैमरों से घिरी रही सीमा हैदर अब सामान्य जिंदगी जी रही है और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शॉपिंग से आउटिंग तक का आनंद ले रही है।

'पबजी से हुए प्यार' को पाने के लिए दो साल पहले पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब सचिन मीणा के रबूपुरा घर में'कैद' नहीं रही। लंबे समय तक सेलिब्रिटी की तरह मीडिया के कैमरों से घिरी रही सीमा हैदर अब सामान्य जिंदगी जी रही है और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शॉपिंग से आउटिंग तक का आनंद ले रही है। सीमा हैदर अब घर के बाहर जाकर भी खूब रील और यूट्यूब वीडियो बना रही है, जिससे उसे अच्छी कमाई हो रही है।

चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर जब जुलाई 2023 में पकड़ी गई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। चंद दिनों बाद सीमा और सचिन को जमानत मिली तो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में मीडियाकर्मियों का मेला लगा रहता था। सीमा और सचिन किसी सेलिब्रिटी की तरह हो गए थे।

'पाकिस्तानी भाभी' के नाम से मशहूर हो चुकी सीमा को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचने लगे थे। बहुत से लोग सीमा का समर्थन करने लगे तो नापसंद करने वालों की भी कमी नहीं थी। सीमा के घर के बाहर इतनी भीड़ उमड़ने लगी थी कि अक्सर यूपी पुलिस के जवानों को वहां मोर्चा संभालना पड़ता था।

हालांकि, वक्त बीतने के साथ सीमा के घर पर भीड़ कम हुई तो वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में जुट गई। डांस और अच्छी बातचीत के जरिए उसने लाखों लोगों को सोशल मीडिया पर जोड़ लिया। अब सोशल मीडिया के जरिए उसकी अच्छी आमदनी हो रही है और सचिन के साथ जिंदगी गुजार रही है। इस बीच सीमा सचिन की बेटी की मां भी बन चुकी है।

लंबे समय तक सचिन के घर के भीतर 'कैद' रही सीमा हैदर अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घूम-घूमकर रील बना रही है। वह अक्सर बाजार में शॉपिंग करने निकल जाती है। कभी बाजार में कपड़े खरीदते हुए तो कभी बाहर खाना-पीना खाते हुए वह वीडियो बनाती है। कुछ वीडियो में वह आउटिंग का आनंद भी लेते हुए दिखी है।

सीमा हैदर ने मंगलवार को पोस्ट किए एक वीडियो में दिखाया कि वह एक बर्थडे पार्टी में है तो तीन दिन पहले एक वीडियो में वह एक कपड़े की दुकान में शॉपिंग करती दिखी। रक्षाबंधन के लिए वह कपड़े से राखी तक सबकुछ सचिन के साथ बाजार जाकर खुद खरीदकर आई। तीन सप्ताह पहले के एक वीडियो में वह गली क्रिकेट खेलती दिखी।