सीमा हैदर पहली बार निकली नोएडा से बाहर, दिल्ली जाकर किससे मिली?

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 5 Sep 2025 12:42 PM
भारत आने के करीब दो साल बाद सीमा हैदर पहली बार नोएडा और ग्रेटर नोएडा की दहलीज से बाहर निकली है। सचिन मीणा से शादी करके भारतीय बन जाने का दावा करने वाली पाकिस्तानी महिला दिल्ली में अपने वकील एपी सिंह के घर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह को अपना भाई बताने वाली सीमा हैदर ने कहा कि पहली बार वह अपने दिल्ली वाले मायके पहुंची है। उसने कहा कि वह एपी सिंह की मां से मुलाकात करने पहुंची थी, क्योंकि वह बीमार हैं।

सीमा हैदर ने एपी सिंह के घर जाकर वीडियो भी बनाया और अपने यूट्यूब चैनल पर इसे पोस्ट किया। यह पहली बार है जब सीमा हैदर दिल्ली गई है। इससे पहले वह लंबे समय तक सचिन मीणा के रबूपुरा स्थित घर तक सीमित रही। हाल के कुछ समय में वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाजारों में शॉपिंग करने लगी थी। अब अपनी 'आजादी' का दायरा और बढ़ाते हुए सीमा हैदर राजधानी तक जा पहुंची।

एपी सिंह के घर में सीमा हैदर

पति और बच्चों के साथ पहुंची सीमा हैदर को एपी सिंह ने अपना घर और दफ्तर दिखाया। मां से मुलाकात कराई और खाना खिलाया। एपी सिंह सीमा हैदर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील ने सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए राष्ट्रपति के सामने भी याचिका दायर की थी। मई 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में आई सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है। जमानत की शर्तों के मुताबिक वह अपना पता नहीं बदल सकती है और बिना पुलिस को बताए भारत से बाहर नहीं जा सकती है।

सीमा हैदर का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान पबजी गेम खेलते हुए उसे सचिन मीणा से ऑनलाइन प्यार हो गया था। लंबे समय तक फोन पर बातचीत के बाद वह अपने चार बच्चों को लेकर दुबई और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। भारत में पकड़े जाने पर उसे जेल जाना पड़ा था। जमानत के बाद से वह सचिन मीणा के घर उसकी पत्नी के रूप में रह रही है। वह सचिन की बेटी की मां भी बन चुकी है।

