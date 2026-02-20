अब तक 6, सीमा हैदर परिवार और बढ़ाएगी या नहीं क्लियर कर दिया
पाकिस्तानी पति से 4 और हिन्दुस्तानी से 2, कुल 6 बच्चों को जन्म दे चुकी सीमा हैदर एक बार फिर खूब चर्चा में है। इसी सप्ताह छठी बार मां बनी सीमा हैदर ने 11 महीने पहले सचिन मीणा की बेटी को जन्म दिया था तो अब बेटा हुआ है।
पाकिस्तानी पति से 4 और हिन्दुस्तानी से 2, कुल 6 बच्चों को जन्म दे चुकी सीमा हैदर एक बार फिर खूब चर्चा में है। इसी सप्ताह छठी बार मां बनी सीमा हैदर ने 11 महीने पहले सचिन मीणा की बेटी को जन्म दिया था तो अब बेटा हुआ है। सालभर में दो बच्चों को जन्म देने की वजह से बहुत से लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं तो कई लोग इसे उनका निजी फैसला बताकर समर्थन भी कर रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर ने साफ कर दिया है कि वह परिवार और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती है।
सीमा हैदर नवजात बेटे के नामकरण और छठी की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच पंडित जी से बातचीत करते हुए सीमा और सचिन ने कहा कि अब वे और बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं। सीमा और सचिन की ओर से अपलोड किए गए यूट्यूब वीडियो में इस बात का खुलासा हुआ। दरअसल, सचिन ने घर आए पंडित जी की तारीफ करते हुए कहा कि जब वह मीरा के नामकरण में आए थे तो सीमा हैदर को आशीर्वाद के रूप में एक सेब दे गए और कहा था कि इस बार बेटा होगा और उनकी यह बात सच निकली।
सीमा और सचिन ने कहा- बहुत हैं, अब नहीं चाहिए बच्चे
सचिन ने कहा, ‘इन्होंने तब मुझसे कहा था कि और कुछ है मन में, तो मैंने कहा था कि नहीं। इसके बाद भी पंडित जी ने इसकी झोली में सेब दे दिया। कहा कि जाओ लड़का होगा। पंडित जी अब गलती मत कर देना।' सचिन की इस बात का समर्थन करते हुए सीमा हैदर ने भी साफ किया कि अब 6 बच्चे हो चुके हैं और वह और नहीं चाहती। सीमा ने भी पंडित जी को अब आशीर्वाद देने से मना करते हुए कहा, ‘अब मत देना। बहुत हैं, इनको लंबी उम्र दे भगवान।’ इस बीच परिवार के कुछ लोगों ने जब टोका तो सीमा ने कहा, 'अब अंजलि करेगी और विकास की बीवी करेगी। अब बहुत हो गए हमारे….6।’
पाकिस्तान से 4 बच्चों को लाई थी सीमा, सचिन के साथ 2 हुए
पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को पबजी खेलते हुए जब ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से प्यार हुआ तो वह चार बच्चों की मां थी। सचिन के साथ उसका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वह चार बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आ गई। जुलाई 2023 में उसका भेद खुला तो सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। सीमा तब से सचिन के साथ रह रही है और शादी कर चुकी है। सीमा और सचिन के दो बच्चे हुए हैं।सीमा खुद को अब हिंदू और हिन्दुस्तानी कहती है। हालांकि, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिली है। नागरिकता के लिए उसकी याचिका राष्ट्रपति के सामने लंबित है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप