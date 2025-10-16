देख लीजिए कालिंदी कुंज का नजारा, झागमुक्त दिखी यमुना; CM रेखा ने शेयर किया VIDEO

संक्षेप: इसके साथ ही बीती केजरीवाल सरकार पर भी दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा हमला बोला गया। यमुना को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे Defoamer पर भी रेखा गुप्ता ने बयान दिया।

छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार यमुना की साफ-सफाई करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में सीएम रेखा गुप्ता कालिंदी कुंज पहुंची और जनता को वीडियो के जरिए दिखाया कि यहां की यमुना झागमुक्त हो गई है। इसके साथ ही बीती केजरीवाल सरकार पर भी दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा हमला बोला गया। यमुना को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे Defoamer पर भी रेखा गुप्ता ने बयान दिया।

शेयर किए गए वीडियो में रेखा गु्प्ता ने कहा, मैं आज ओखला की तरफ आई हूं। यहां कालिंदी कुंज के पास यमुना घाट को आपको दिखाना चाहती हूं। रेखा गुप्ता ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, कई बार हमारे हितैषी और प्रियजन दिखाते हैं कि यमुना में फॉग और गंदगी है।

आप की सरकार के दौरान बहनों को यहां झाग में खड़े होकर छठ मनानी पड़ती थी। उन्हें झाग में खड़े होकर सूर्य को अर्ग देना पड़ता था। अपना व्रत खोलना पड़ता था। लेकिन, आज पूरी की पूरी यमुना यहां से लेकर वहां तक यमुना स्वच्छ और साफ है। यहां किसी भी तरह का कोई झाग आदि नहीं है।

सीएम रेखा ने कहा, जो छोटी-छोटी वीडियो दिखाते हैं, उन लोगों को मैं साफ-साफ यमुना दिखाना चाहती हूं। वो लोग झूठ फैलाएंगे कि कोई केमिकल है, जो इसमें डाला जा रहा है। सीएम रेखा ने कहा, “मैं बताना चाहती हूं कि इसमें पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली ग्रीन डीफॉर्मर इसमें डाला जा रहा है। ये पूरी तरह से लैब में प्रयोग किया गया है। ये पानी, मछली सबके लिए सुरक्षित है।”