security beefed up outside nepal embassy in delhi private bus service suspended

दिल्ली में नेपाल के दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, निजी बस सेवा बंद

नेपाल में बेलगाम हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में नेपाल के दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क में लगातार बिगड़ रहे हालात के कारण दिल्ली से नेपाल जाने वाली बस सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 10:04 PM
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में नेपाल के दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने के बावजूद नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने नेताओं और मंत्रियों के आवासों को निशाना बनाया है। दिल्ली में दूतावास के कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा को देखते हुए परिसर के पास सुरक्षा की गई है। इस बीच पड़ोसी मुल्क में लगातार बिगड़ रहे हालात के कारण नेपाल जाने वाली बस सेवाओं पर अस पड़ा है।

