जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी, 5 अस्थायी चौकियां बनीं, 7 पीआरवी वाहन भी तैनात; इमरजेंसी में तुरंत ऐक्शन
उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एयरपोर्ट क्षेत्र में 5 नई अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 7 नए पीसीआर/पीआरवी वाहन भी तैनात किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एयरपोर्ट क्षेत्र में 5 नई अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 7 नए पीसीआर/पीआरवी वाहन भी तैनात किए गए हैं।
पहले से ही पुख्ता इंतजाम
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा को और मजबूत करना जरूरी है। यहां बड़ी संख्या में यात्रियों का आना-जाना होगा, इसलिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नई पुलिस चौकियां माइल स्टोन-32 किलोमीटर, कार्गो टर्मिनल, डोमेस्टिक टर्मिनल, माइल स्टोन-27 किलोमीटर और माइल स्टोन-15 किलोमीटर पर स्थापित की गई है।
अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा
इन चौकियों का मकसद एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा बनाए रखना है। इनमें से तीन चौकियां माइल स्टोन-32, कार्गो टर्मिनल और डोमेस्टिक टर्मिनल डोमेस्टिक टर्मिनल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत काम करेंगी। वहीं, माइल स्टोन-27 चौकी थाना रबूपुरा और माइल स्टोन-15 चौकी थाना दनकौर के अंतर्गत रहेगी। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सात नए पीसीआर/पीआरवी वाहन दिए गए हैं। ये वाहन एयरपोर्ट और उसके आसपास लगातार गश्त करेंगे।
आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई होगी
पुलिस के मुताबिक पूरी व्यवस्था को तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है। आधुनिक उपकरणों से लैस पुलिस वाहन और चौकियां किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के बड़े और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा है। ऐसे में यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी है। पुलिस द्वारा उठाए गए ये कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।