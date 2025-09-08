फरीदाबाद में बनेगा मुंबई की सेंट्रल मार्केट जैसा बाजार, क्या-क्या होगा वहां?

इसे लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से योजना तैयार की गई है। योजना के तहत प्रस्तावित नाइट मार्केट में खाने-पीने के विश्वस्तरीय फूड के साथ खरीदारी के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे।

फरीदाबाद सेक्टर-12 को मुंबई की सेंट्रल मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से योजना तैयार की गई है। योजना के तहत प्रस्तावित नाइट मार्केट में खाने-पीने के विश्वस्तरीय फूड के साथ खरीदारी के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे।

शोरूम, होटल और शॉपिंग सेंटर से गुलजार होगा बाजार सेक्टर-12 एचएसवीपी का प्रमुख व्यावसायिक सेक्टर है। एक तरफ जहां छोटा सचिवालय, एफएमडीए सहित अनेक सरकारी कार्यालय हैं। वहीं बड़े शॉपिंग मॉल, होटल भी खुल रहे हैं। हाल ही में यहां शॉपिंग सेंटर के लिए जमीन अलॉट की गई है। इनमें तमाम ब्रांड के शोरूम खोलने की तैयारी चल रही है।

नाइट मार्केट लगाएगा चार चांद इसके साथ ही नाइट मार्केट शुरू करने की योजना तैयार की गई है, जिसमें आधुनिक मॉल और मल्टीप्लेक्स के साथ नाइट मार्केट की विशेष व्यवस्था होगी, ताकि शहरवासी शाम और रात के समय भी यहां आकर खरीदारी, भोजन और मनोरंजन का आनंद उठा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर शॉपिंग, खानपान, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध कराना है।

मल्टीलेवल कार पार्किंग बनेगी पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए सेक्टर-12 में एक मल्टीलेवल कार पार्किंग को बनाया जाएगा। हालांकि, पार्किंग बनाने के लिए पहले भी एचएसवीपी की ओर से प्रयास किए गए, तीन बार टेंडर छोड़े गए। लेकिन, कोई ठेकेदार सामने नहीं आने से योजना ठप हो गई थी। अब योजना को फिर से सिरे चढ़ाने की तैयारी है।

नाइट मार्केट में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम योजना के तहत मार्केट क्षेत्र को पूरी तरह से नए डिजाइन में ढाला जाएगा। यहां अत्याधुनिक पार्किंग की व्यवस्था, खुले कैफे, फूड स्ट्रीट, ब्रांडेड शोरूम और मल्टीप्लेक्स बनाने की योजना है। इसके अलावा, हरियाणा की संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी। नाइट मार्केट को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त लाइटिंग और ग्रीन स्पेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, एचएसवीपी, योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शुरुआती चरण में आधारभूत ढांचा तैयार करने का काम जारी है। नए मॉल, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। जल्द नाइट मार्केट की संरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।