धारा 163, तीन हजार जवान व 6000 कैमरों से नजर; नए साल के जश्न को नोएडा पुलिस की कैसी तैयारी

संक्षेप: नए साल के जश्न में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नोएडा पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 31 दिसंबर को जिले में धारा 163 प्रभावी रहेगी। मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर छह हजार कैमरों और ड्रोन से निगरानी होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टि से पूरे जिले को तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में बांटा गया है। हुड़दंगियों पर नकेल कसी जा सके इसके लिए तीनों जोन की पुलिस 30 दिसंबर से एक जनवरी तक व्यापक स्तर पर ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाएगी। अगर कोई सार्वजनिक जगह पर शराब पीते या नशे में वाहन चलाते पाया गया तो उसे सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी है।

नशे में धुत लोगों को कैब से घर भेजेगी पुलिस नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में धुत लोगों को सुरक्षित घर भेजने के लिए पुलिस कैब की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार का इंतजाम बार मालिकों के सहयोग से किया जाएगा।

3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात नए साल के जश्न के मौके पर पूरे नोएडा में तीन हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। तीनों जोन में आठ डीसीपी, पांच एडीसीपी, 15 एसीपी, 75 इंस्पेक्टर, 750 सब-इंस्पेक्टर, 117 महिला सब-इंस्पेक्टर, 1470 हेड कॉन्स्टेबल व कॉन्स्टेबल, 473 महिला कॉन्स्टेबल पुलिस कर्मियों की दिन और रात्रि में ड्यूटी लगाई गई है।

साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक पर नजर बनाए रखने के लिए 6000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन इस्तेमाल होंगे। जिले के पुलिस के अलावा विभिन्न जगहों पर पीएसी की भी तैनाती की जाएगी। से सभी दंगा निरोधक उपकरणों के साथ तैयार रहेंगे। पीआरवी और पीसीआर वाहन क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। पीनाक कमांडो की टीम रिजर्व रखी गई है। मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्धों व्यक्तियों के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

पब-रेस्तरां में हेल्पडेस्क पर मौजूद रहेगी पुलिस नए साल की पूर्व संध्या पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाको जैसे जीआईपी मॉल, गार्डन गैलेरिया मॉल, एडवांट मॉल और स्पेक्ट्रम मॉल पर भारी सुरक्षा तैनाती की जाएगी। लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कई मॉल, पब और रेस्तरां में हेल्पडेस्क पर पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही किसी भी इंमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए मॉल और व्यस्त इलाकों में एंबुलेंस सेवाएं और महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क की भी तैनाती की गई है। इसके साथ-साथ आबकारी विभाग की टीमें अलग-अलग जगह पर तैनात रहेगी और बिना लाइसेंस के पार्टी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगी।

भीड़ अधिक होने पर मॉल का प्रवेश द्वार बंद करना पड़ेगा सेक्टर-18 के डीएलएफ, जीआईपी मॉल और गार्डन गैलरिया में करीब डेढ़ लाख के लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान है। इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं कि क्षमता से अधिक भीड़ होने पर मॉल प्रबंधकों को प्रवेश द्वार बंद करना होगा। मॉल रेस्टोरेंट को चेतावनी दी गई है कि वे निर्धारित मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों को भेजें, सड़कों पर जाम की स्थिति न हो।

सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रहेगी इस दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग से एक टीम बनाई गई है। सर्विलांस की टीमें पहले से ही सोशल मीडिया पर नजर रख रही हैं। अगर किसी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली पोस्ट की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 30 जनवरी को ही एडवाइजरी जारी कर देगी। पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक स्थान पर शराब न पीने और नशे में गाड़ी न चलाने की अपील की है।