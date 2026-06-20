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गुरुग्राम और फरीदाबाद में धारा-163 लागू, क्या है इसकी वजह और किन-किन बातों पर रहेगी पाबंदी

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, गुरुग्राम
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परीक्षा से पहले उम्मीदवारों की मदद करने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने प्रमुख चौक चौराहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स (ERVs) भी तैनात किए हैं।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में धारा-163 लागू, क्या है इसकी वजह और किन-किन बातों पर रहेगी पाबंदी

गुरुग्राम और फरीदाबाद में रविवार को होने वाली NEET-UG पुनर्परीक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन के इस कदम का मकसद परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवधानमुक्त वातावरण प्रदान करते हुए लोगों को सार्वजनिक रूप से एकत्र होने और शोर-शराबा करने से रोकना है, साथ ही इस परीक्षा का सुचारू आयोजन करने में मदद करना भी है।

इस बारे में जारी आदेश में प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार ले जाने, गाड़ियां पार्क करने, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और वाई-फाई या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा, सेंटर्स के 500 मीटर के दायरे में आने वाली फोटोकॉपी की दुकानों और कोचिंग सेंटर्स को भी परीक्षा के दिन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आदेश के तहत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

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परीक्षा सेंटर्स के पास लगाए गए मोबाइल जैमर्स

अधिकारियों ने बताया कि नकल रोकने और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा सेंटर्स पर मोबाइल जैमर लगाए गए हैं, साथ ही CCTV सर्विलांस सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सुविधा का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में अनधिकृत वस्तुओं को ले जाने से रोकने के लिए सभी परीक्षा सेंटर्स पर दो-स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई है।

200 पुलिसकर्मी संभालेंगे परीक्षा सेंटर्स

गुरुग्राम पुलिस के जनसम्पर्क अधिकारी संदीप तुरान ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि, 'परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कुल पुलिसकर्मियों में से 200 कर्मचारियों को शहर भर के परीक्षा सेंटर्स पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा, जबकि 180 कर्मियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम सौंपा जाएगा।' यह आदेश रविवार को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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गश्ती के लिए पुलिस राइडर्स भी तैनात किए गए

संदीप तुरान ने आगे बताया कि परीक्षा के दौरान लगातार गश्त सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा सेंटरों पर पुलिस राइडर्स तैनात किए गए हैं। उधर फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि परीक्षा के लिए शहर के 19 परीक्षा केंद्रों पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। हर केंद्र पर 10 कर्मियों की टीम तैनात रहेगी, जिसमें सात पुरुष अधिकारी और तीन महिला अधिकारी शामिल होंगे। वहीं, नूंह में चार परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और यहां पर कुल 1,646 छात्र-छात्रा परीक्षा में शामिल होंगे।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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