सिख गुरुओं के कथित अपमान पर आतिशी को नोटिस, विधानसभा सचिवालय ने 19 जनवरी तक मांगा जवाब
पत्र में बताया गया '6 जनवरी 2026 को हुई घटना के बाद आप जब 8 जनवरी 2026 को सदन के सत्र में उपस्थित नहीं हुईं और अपने बयान को लेकर जब आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो माननीय स्पीकर ने सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।
दिल्ली विधानसभा सचिवालय के सेक्रेटरी रणजीत सिंह ने सदन में सिख गुरुओं के खिलाफ दिए कथित बयान को लेकर स्पीकर द्वारा जारी विशेषाधिकार के उल्लंघन और अवमानना की शिकायत के बारे में विपक्ष की नेता और AAP विधायक आतिशी को एक पत्र लिखा है और इस घटना के बारे में 19 जनवरी या उससे पहले तक उनका जवाब मांगा है। रणजीत सिंह ने इस बारे में आतिशी को जो पत्र लिखा है, उसका विषय है 'सदन में सिख गुरुओं के खिलाफ कथित बयान पर विशेषाधिकार हनन और अवमानना की शिकायत' को लेकर।
इस पत्र में सचिव ने आगे आतिशी को संबोधित करते हुए लिखा, 'आदरणीय महोदया, यह 6 जनवरी 2026 को सदन की कार्यवाही के संबंध में है, जिसमें माननीय स्पीकर के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कि प्रदूषण पर चर्चा अगले दिन के लिए सूचीबद्ध की गई थी, इस दौरान आपने माननीय स्पीकर के अनुरोधों की अवहेलना करना जारी रखा।'
पत्र में आगे लिखा गया, 'ऐसा करते समय आपने कथित तौर पर सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए माननीय स्पीकर ने आपसे सत्र में उपस्थित होकर सही स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया।'
आगे उन्होंने लिखा, '6 जनवरी 2026 को हुई घटना के बाद जब आप 8 जनवरी 2026 को सदन के सत्र में उपस्थित नहीं हुईं और अपने बयान को लेकर जब आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो माननीय स्पीकर ने सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। इस बारे में 8 जनवरी 2026 के बुलेटिन भाग-1 की प्रति संलग्न है।'
पत्र में आगे लिखा गया, 'उपरोक्त को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति ने निर्देश दिया है कि घटना के बारे में आपका लिखित बयान 19 जनवरी 2026 को या उससे पहले तक आपके हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जाए।'