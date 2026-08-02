Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: कालिंदी कुंज में यमुना पर बनेगा दूसरा पुल, दिल्ली-नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक मिलेगा फायदा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

एनसीआर के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। कालिंदी कुंज में यमुना पर दूसरा पुल बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरे होने से हर दिशा में जाने वाले वाहनों को मिलेगा अलग रास्ता, जाम की समस्या कम होगी। दिल्ली-नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक इसका फायदा मिलेगा।

Kalindi Kunj bridge design
कालिंदी कुंज में यमुना पर दूसरा पुल बनेगा

आशीष गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली-नोएडा सीमा पर कालिंदी कुंज के जाम से निजात दिलाने के लिए बनने वाले इंटरचेंज की डिजाइन तैयार हो गई है। इस इंटरचेंज के बनने के बाद अलग-अलग दिशाओं में आने वाले ट्रैफिक का टकराव खत्म होने से अक्सर यहां लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर होगी।

करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से इंटरचेंज का निर्माण अगले वर्ष शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मुताबिक, कालिंदी कुंज के रास्ते रोज औसतन चार लाख से अधिक वाहनों का आना-जाना होता है। यमुना नदी पर मौजूदा वक्त में नोएडा से कालिंदी कुंज की ओर जाने के लिए एक पुल है, जबकि कालिंदी कुंज से नोएडा जाने के लिए दो पुल हैं।

ये भी पढ़ें:DND से जेवर तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे, यहां से होगा रूट; नोएडा में 4 बनेंगे लूप

500 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी

नए प्रस्ताव के तहत नोएडा से कालिंदी कुंज की ओर यमुना पर समानांतर दूसरे नए पुल का निर्माण किया जाएगा। डिजाइन के अनुसार, नोएडा से मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी, जैतपुर, फरीदाबाद के साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों के लिए कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के जेजे कॉलोनी वाले हिस्से की तरफ करीब 500 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। यह एलिवेटेड रोड सीधे यमुना पर बनने वाले नए पुल से जुड़ेगी। इससे वाहनों को बिना किसी सिग्नल या कट के आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इसी प्रकार फरीदाबाद और जैतपुर की दिशा से आने वाले वाहनों के लिए ईको पार्क रोड की ओर कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के सामने अलग एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। यह नोएडा की ओर जाने के लिए रास्ता देगी, जो यमुना पर बने पुल से जुड़ा होगा।

दूसरी ओर नोएडा से ओखला, सरिता विहार, जसौला और शाहीन बाग जाने वाले वाहनों को एलिवेटेड रोड के नीचे से रास्ता मिलेगा। ये वाहन आगरा कैनाल पार कर जीडी बिड़ला रोड से जाएंगे। इससे स्थानीय और लंबी दूरी के ट्रैफिक को अलग-अलग मार्ग मिलेंगे तथा इंटरचेंज पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा।

ये भी पढ़ें:नोएडा में नए एलिवेटेड रोड की योजना आगे बढ़ी, DND से सेक्टर-57 तक होगा रूट

समय की बचत होगी

वर्तमान में कालिंदी कुंज क्षेत्र में एमसीडी टोल और विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों के एक ही इंटरसेक्शन पर मिलने के कारण यहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है। व्यस्ततम समय में वाहनों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। प्रस्तावित डिजाइन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद अलग-अलग दिशाओं का ट्रैफिक एक-दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। यानी एक से दूसरी दिशा में जाने वाले वाहनों का टकराव समाप्त हो जाएगा। इससे यात्रा का समय घटेगा।

ये भी पढ़ें:DND-KMP एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए रहें तैयार! ओपनिंग को लेकर क्या अपडेट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News kaam ki baat
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।