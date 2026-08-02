एनसीआर के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। कालिंदी कुंज में यमुना पर दूसरा पुल बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरे होने से हर दिशा में जाने वाले वाहनों को मिलेगा अलग रास्ता, जाम की समस्या कम होगी। दिल्ली-नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक इसका फायदा मिलेगा।

आशीष गुप्ता, नई दिल्ली दिल्ली-नोएडा सीमा पर कालिंदी कुंज के जाम से निजात दिलाने के लिए बनने वाले इंटरचेंज की डिजाइन तैयार हो गई है। इस इंटरचेंज के बनने के बाद अलग-अलग दिशाओं में आने वाले ट्रैफिक का टकराव खत्म होने से अक्सर यहां लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर होगी।

करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से इंटरचेंज का निर्माण अगले वर्ष शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मुताबिक, कालिंदी कुंज के रास्ते रोज औसतन चार लाख से अधिक वाहनों का आना-जाना होता है। यमुना नदी पर मौजूदा वक्त में नोएडा से कालिंदी कुंज की ओर जाने के लिए एक पुल है, जबकि कालिंदी कुंज से नोएडा जाने के लिए दो पुल हैं।

500 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी नए प्रस्ताव के तहत नोएडा से कालिंदी कुंज की ओर यमुना पर समानांतर दूसरे नए पुल का निर्माण किया जाएगा। डिजाइन के अनुसार, नोएडा से मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी, जैतपुर, फरीदाबाद के साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों के लिए कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के जेजे कॉलोनी वाले हिस्से की तरफ करीब 500 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। यह एलिवेटेड रोड सीधे यमुना पर बनने वाले नए पुल से जुड़ेगी। इससे वाहनों को बिना किसी सिग्नल या कट के आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इसी प्रकार फरीदाबाद और जैतपुर की दिशा से आने वाले वाहनों के लिए ईको पार्क रोड की ओर कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के सामने अलग एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। यह नोएडा की ओर जाने के लिए रास्ता देगी, जो यमुना पर बने पुल से जुड़ा होगा।

दूसरी ओर नोएडा से ओखला, सरिता विहार, जसौला और शाहीन बाग जाने वाले वाहनों को एलिवेटेड रोड के नीचे से रास्ता मिलेगा। ये वाहन आगरा कैनाल पार कर जीडी बिड़ला रोड से जाएंगे। इससे स्थानीय और लंबी दूरी के ट्रैफिक को अलग-अलग मार्ग मिलेंगे तथा इंटरचेंज पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा।