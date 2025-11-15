5 लाख नंबरों का डेटा खंगाल डॉ. उमर के फोन की तलाश, वजीरपुर तक पहुंची दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच

संक्षेप: दिल्ली पुलिस को विस्फोटक भरी कार लेकर घूम रहे संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर के हाथ में मोबाइल फोन दिखा है। अब पुलिस इस फोन में लगे सिमकार्ड के बारे में जानकारी लेने में जुटी हुई है। इसके लिए इलाके से करीब 5 लाख मोबाइल नंबर का डेटा लेकर नंबर तलाशने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली पुलिस को विस्फोटक भरी कार लेकर घूम रहे संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर के हाथ में मोबाइल फोन दिखा है। अब पुलिस इस फोन में लगे सिमकार्ड के बारे में जानकारी लेने में जुटी हुई है। इसके लिए इलाके से करीब 5 लाख मोबाइल नंबर का डेटा लेकर नंबर तलाशने की कोशिश की जा रही है।

जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर घूमते हुए वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा था। वह अपनी कार को फैक्ट्री के पास खड़ा कर खुद बाहर निकल गया। जब जांच एजेंसी फुटेज खंगालते हुए यहां पहुंचीं तो उन्हें उमर के हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दिया। अभी तक जांच एजेंसी के पास यह जानकारी नहीं थी।

अब पुलिस टीम फुटेज के आधार पर निश्चित समय पर इस इलाके में सक्रिय मोबाइल नंबर की जानकारी लेकर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक टीम यह देख रही है कि ऐसा कौन सा मोबाइल नंबर है जो उमर के रूट पर सक्रिय था। एक बार उमर का मोबाइल नंबर मिल जाने पर पुलिस इस पर सक्रिय अन्य ऐप के बारे में भी जानकारी निकालेगी, जिसके आधार पर विस्फोट से जुड़े अन्य तक पहुंचा जा सकेगा।

लोगों को हिरासत में लिया : जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से 12 लोगों को पूछताछ के लिए गुरुवार को हिरासत में लिया गया। इन सब की जानकारी खंगाली जा रही है। वजीरपुर से रविवार और सोमवार से गायब लोगों की जानकारी भी ली जा रही है। इनकी लिस्ट बनाकर इनके बारे में जांच की जाएगी। इसके लिए फैक्ट्री मालिकों से सम्पर्क किया गया है।

वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देखा गया था उमर करीब 12 बजे के आसपास वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा। उसके कार चलाने के तरीके से लग रहा था कि वह इस इलाके से पहले से परिचित है। वह करीब 45 मिनट इंडस्ट्रियल एरिया में रहा, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसे किसी शख्स के मिलने की जगह वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बताई गई थी। संभावना है कि वह उसी शख्स की तलाश करने के लिए आया था।