चांदनी चौक की 70 दुकानों की होगी सीलिंग! सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश; क्या है वजह

दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट की 70 दुकानों पर सीलिंग का खतरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक की 70 दुकानों पर सीलिंग का खतरा बढ़ गया है। ये दुकानें कटरा नील, गली घंटेश्वर आदि क्षेत्रों में स्थित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 22 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट आदेश दिया कि निचली अदालतों से मिले स्टे आदेश 31 दिसंबर तक की वैध माने जाएंगे। ऐसे में दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वे अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। चांदनी चौक स्थित इन दुकानों को दिल्ली नगर निगम (MCD) पहले ही सीलिंग की नोटिस दे चुका है। निचली अदालतों के स्थगन आदेश के कारण सीलिंग की प्रक्रिया अभी तक रुकी है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है।

इस मामले में चांदनी चौक के तीन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है कि जिन संपत्तियों को नोटिस दिया गया है, क्या वे शुरू से व्यावसायिक श्रेणी में हैं या बाद में उन्हें गैर आवासीय में परवर्तित करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट दो सप्ताह में दाखिल करनी होगी। इसके बाद तय होगा कि चांदनी चौक की 70 दुकानों की सीलिंग होगी या नहीं।