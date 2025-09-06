गुरुग्राम शहर की 6 मार्केटों में सीलिंग व तोड़फोड़ का साया! GMDA ने शुरू की ऐक्शन की तैयारी
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की छह मार्केट को जल्द अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा। जीएमडीए के डीटीपी और नोडल अधिकारी (तोड़फोड़) आरएस बाठ ने इसकी तैयारी कर ली है। आरएस बाठ ने कई बार इन मार्केट के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है, लेकिन यह बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इस बार अतिक्रमण के सामान को जब्त करने के बाद उन्हें तोड़ा जाएगा। दुकानों को सील किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीटीपी बाठ ने सेक्टर-चार, 22, 23, 31, 40 और 46 स्थित मार्केट में कई बार निरीक्षण किया है। दुकानदारों को कई बार समझाया जा चुका है। उनसे आग्रह किया जा चुका है कि वे अतिक्रमण नहीं करें। इसकी वजह से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है, लेकिन वे बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब उनकी तरफ से दुकानदारों पर सख्ती की जाएगी। रेहड़ियों को तोड़ा जाएगा। जिन दुकानदारों ने दुकान के बाहर सामान रखा हुआ है तो उसे जब्त किया जाएगा। बुलडोजर चलाया जाएगा।
डीटीपी बोले, सड़क को अतिक्रमणमुक्त करेंगे
अगले सप्ताह में डीटीपी बाठ की तरफ से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर आरडी सिटी रोड होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तक सड़क को अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। इस रोड पर विकसित रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनी निवासियों ने शिकायत दी है कि हरित क्षेत्र में रेहड़ियां लगी हुई हैं। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या बन रही है। इनकी वजह से सड़क हादसा होने का डर भी बना हुआ है।
130 एकड़ भूमि को अतिक्रमणमुक्त करवा चुके
डीटीपी आरएस बाठ की तरफ से दिसंबर माह से लेकर अब तक करीब 130 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करवाया जा चुका है। करीब 80 स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया है। सदर्न पेरिफेरल रोड, शीतला माता रोड, सदर बाजार, न्यू कॉलोनी रोड, सोहना रोड के अलावा पालम विहार रोड, बीकानेर चौक, सेक्टर-84-88 की मुख्य सड़क को अतिक्रमण करवाया जा चुका है।
आरएस बाठ, डीटीपी, नोडल अधिकारी (तोड़फोड़), ''छह मार्केट को अतिक्रमणमुक्त करने की तैयारी है। कई बार इन मार्केट के दुकानदारों को समझाया है कि वे अतिक्रमण नहीं करें। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर रेहड़ी और पटरी लगवाई हुई हैं। इनसे किराया वसूल किया जाता है। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।''