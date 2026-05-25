रेवाड़ी में स्कॉर्पियो और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; गाड़ी काटकर निकाले शव

रेवाड़ी में स्कॉर्पियो और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; गाड़ी काटकर निकाले शव
परिवार सीकर से वापस लौट रहा था। रेवाड़ी-जैसलमेर नेशनल हाईवे-11 पर रेवाड़ी में धामलावास आईटीआई के पास रविवार रात करीब डेढ़ बजे उनकी स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।
रेवाड़ी-जैसलमेर नेशनल हाईवे-11 पर रविवार रात करीब डेढ़ बजे धामलावास आईटीआई के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रेवाड़ी के गांव बोडिया कमालपुर निवासी 40 साल के ब्रजमोहन, उनकी 38 साल की पत्नी अनीता और 13 साल के बेटे निमेष के रूप में हुई है।
ब्रजमोहन एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे, जबकि उनकी पत्नी सरकारी टीचर थीं। उनका इकलौता बेटा निमेष था, जिसका कोचिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन कराने के लिए परिवार गुरुग्राम से सीकर गया हुआ था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर रेवाड़ी नागरिक अस्पताल भिजवाया, जहां तीनों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।
गैस कटर से काट कर निकाले शव
परिवार सीकर से वापस लौट रहा था। रेवाड़ी-जैसलमेर नेशनल हाईवे-11 पर रेवाड़ी में धामलावास आईटीआई के पास रविवार रात करीब डेढ़ बजे उनकी स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार पति-पत्नी व उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी।
शवों को बाहर निकालने में काफी परेशानी
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन स्कॉर्पियो की हालत देखकर राहत कार्य आसान नहीं था। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण शवों को बाहर निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गैस कटर और हाइड्रा मशीन की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस और राहत टीम ने तीनों शवों को वाहन से बाहर निकाला। हादसे के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए जाम खुलवाया।
घर में सिर्फ माता-पिता ही बचे
इस भीषण हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। बृजमोहन के परिवार में अब सिर्फ माता-पिता ही बचे हैं। उनकी बहन की शादी हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार या वाहन नियंत्रण बिगड़ना माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। शवों को बाहर निकालने में काफी समय लगा है। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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