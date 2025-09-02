Schools will remain closed on 3rd September due to rain in Noida-Greater Noida नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कल बारिश के चलते बंद रहेंगे स्कूल, जानिए किसे नहीं मिली छुट्टी?, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कल बारिश के चलते बंद रहेंगे स्कूल, जानिए किसे नहीं मिली छुट्टी?

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी किए गए आदेश में कल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कक्षा 1-12 तक के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नोएडाTue, 2 Sep 2025 07:46 PM
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी किए गए आदेश में कल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कक्षा 1-12 तक के स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ये कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हालांकि कक्षा 12 तक के बच्चों को छुट्टी मिली है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले स्टाफ को इससे मुक्त रखा गया है।

कल 3 सितंबर को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है।इसमें जनपद के सभी परिषदीय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएससी समेत मदरसा बोर्ड शामिल हैं। जारी किए गए आदेश में ये कदम जनपद गौतमबुद्ध नगर में अत्यधिक बारिश के चलते छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

हालांकि जनपद के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों में काम करने वाले स्टाफ को स्कूल समय से पहुंचना होगा। आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों का समस्त स्टाफ विद्यालय में समय से उपस्थित होकर विभागीय कामों को पूरा करेगा। इस आदेश को कड़ाई से पालन करवाने की बात भी कही गई है।

आपको बताते चलें कि बारिश को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद जनपद में भी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। वहां भी कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। आज सुबह से ही गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम हिस्सों में भीषण बारिश देखने को मिली।

जगह-जगह जलजमाव के चलते सड़कों, हाइवे और पुलों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। गौतमबुद्धनगर जिले में दो सौ से अधिक फार्म हाउस डूबने की खबर सामने आई है। फार्म हाउसों में रहने वाले लोगों ने उपाय के तौर पर टेंट लगाकर गुजारा किया।