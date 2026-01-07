Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsschools in noida and greater noida classes nursery to 8 until january 10th closed
नोएडा और ग्रेनो में भी नर्सरी से 8वीं तक 10 जनवरी तक छुट्टी, स्कूलों को आदेश

नोएडा और ग्रेनो में भी नर्सरी से 8वीं तक 10 जनवरी तक छुट्टी, स्कूलों को आदेश

संक्षेप:

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में स्कूलों को पत्र भेजा है। 

Jan 07, 2026 12:56 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में छुट्टी घोषित कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रूपम की ओर से जारी आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से इस संबंध में स्कूलों को लेटर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली में कोल्ड डे दर्ज किया गया। प्रशासन ने ठंड बढ़ने और घने कोहरे की आशंका के चलने यह फैसला लिया है।

आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

गौतमबुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी महोदय की ओर से जारी निर्देश के अनुपालन के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा-8 तक के स्टूडेंट की 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। उक्त आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

कोल्ड डे की स्थिति रहने की चेतावनी

इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार को कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने एनसीआर के शहरों में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई है।

