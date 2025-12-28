Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsschools in noida and ghaziabad will remain closed until 1st january
नोएडा, ग्रेनो, गाजियाबाद में 1 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल; ठंड को देख फैसला

नोएडा, ग्रेनो, गाजियाबाद में 1 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल; ठंड को देख फैसला

संक्षेप:

भीषण ठंड को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पहली से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस बारे में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर आदेश जारी कर दिया गया है।  

Dec 28, 2025 11:39 pm IST
भीषण ठंड को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक ठंड को देखते हुए दोनों जिलों के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों एक जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई भी बंद रहेगी। रविवार की देर शाम सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। ठंड, कोहरा और शीत लहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

जारी किया गया आदेश

गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ती ठंड और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को एक जनवरी तक बंद कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इस अवधि में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित रहकर संचालित योजनाओं और परीक्षा संबंधी अन्य कार्य करते रहेंगे।

कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट

इस बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में सोमवार सुबह बेहद घने कोहरे की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को सुबह हल्के कोहरे के बाद दिन भर खिली धूप रही। हालांकि कोहरे का असर परिवहन सेवाओं पर साफ दिखा। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 60 विमानों ने देरी से उड़ान भरी और लगभग 70 ट्रेनें भी लेट हुईं। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ट्रेनें लेट

घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार थम गई। रविवार को कोहरे के चलते गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेन निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से पहुंचीं। रविवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी के साथ लोकल पैसेंजर ट्रेन कई घंटों की देरी से आई। ऊंचाहर एक्सप्रेस 11 घंटे, सद्भावना एक्सप्रेस करीब 10 घंटे, वैशाली सुपर फास्ट करीब साढ़े आठ घंटे, कैफियत आठ घंटे, प्रयागराज एक्सप्रेस भी आठ घंटे के विलंब से पहुंची। इसके अलावा तेजस चार घंटे, कलिंगा उत्कल दो घंटे, इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीन घंटे, दिल्ली इंटरसिटी दो घंटे लेट आई।

