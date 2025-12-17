Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में अब बच्चों को जाना होगा स्कूल, पलूशन में सुधार के बाद प्रशासन का फैसला

गाजियाबाद में अब सभी स्कूलों में बच्चों की चहक सुनाई देगी। जिले के स्कूलों में फिजिकल मोड में पढ़ाई कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मौसम साफ होने पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति दी है। 

Dec 17, 2025 09:25 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में अब सभी स्कूलों में फिजिकल मोड में पढ़ाई होगी। हवा की गुणवत्ता में सुधार और मौसम साफ होने पर शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को फिजिकल मोड में कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति दी है। इससे पहले 5वीं तक की कक्षाएं केवल ऑनलाइन और छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के आदेश दिए गए थे।

बाद में मंगलवार को पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड और बाकी कक्षाओं को ऑफलाइन चलाने को कहा गया था। जारी आदेशों के मुताबिक, सभी बोर्ड के स्कूल नर्सरी से लेकर 12वीं तक भौतिक रूप से पढ़ाई करा सकेंगे।

जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से बुधवार को इस संबंध में सभी स्कूलों को पत्र जारी कर नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूलों में कराने को कहा है। बुधवार को जारी आदेशों के मुताबिक सभी बोर्ड के स्कूल नर्सरी से लेकर 12वीं तक भौतिक रूप से (ऑफलाइन)पढ़ाई करा सकेंगे।

इस बीची शीतलहर से बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने लोगों से अपील की गई है कि वह ठंड में अपना ध्यान रखे। सर्दियों के पर्याप्त कपडे़ पहनें। सर्दी में बुखार, बहती नाक, नाक से खून निकलने पर तत्काल डाक्टर की सलाह ले।

लोगों को ठंडी हवा से बचने और दो पहिया वाहन चलाने समय लगने वाली ठंडी हवा से बचाव करने को कहा गया है। लोगों से कपड़े सूखा रखने। शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने की सलाह दी गई है।

