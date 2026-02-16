पैरेंट्स को 20-20 लाख देने पर मजबूर कर रहे स्कूल, धरने पर बैठे आप नेता सौरभ भारद्वाज- VIDEO
उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला बोला है। रेखा गुप्ता सरकार की प्राइवेट स्कूल मालिकों से मिलीभगत की बात करते हुए सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके वीडियो भी शेयर किए हैं।
"देश की राजधानी में खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग चल रही है। अब पैरेंट्स को 20-20 लाख रुपये देने पर स्कूल मजबूर कर रहे हैं।" ये आरोप आम आदमी पार्टी के दिल्ली अक्ष्यक्ष सौरभ भारद्वाज का है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला बोला है। रेखा गुप्ता सरकार की प्राइवेट स्कूल मालिकों से मिलीभगत की बात करते हुए सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके वीडियो भी शेयर किए हैं।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने समर्थकों के संग सड़क पर धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कल बोर्ड के एग्जाम है और APEEJAY SCHOOL ने बच्चों के एडमिट कार्ड रोक लिए हैं। बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आशीष सूद और रेखा गुप्ता से सवाल करते हुए पूछा- आप लोग कहां छिपे हुए हैं? आप नेता का आरोप है कि APEEJAY school में शिक्षा विभाग की अधिकारी बैठी हुई हैं। इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग सब प्राइवेट स्कूल के साथ खड़े हैं ।
धरना में शामिल लोगों ने नारेबाजी भी की। रेखा गुप्ता की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी... APEEJAY की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी... रेखा गुप्ता शर्म करो शर्म करो... अन्याय करना बंद करो...शिक्षा का व्यापार बंद करो... शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली की मौजूदा सरकार पर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार हमलावर रहते हैं। इसी कड़ी में आए दिन फीस बढ़ोतरी का मामला उठाया जाता है, जिसके तहत आज हुए विरोध प्रदर्शन में एडमिट कार्ड न देने का आरोप भी सामने आया है।
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें