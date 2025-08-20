ग्रेटर नोएडा में 21 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, जान लीजिए वजह

गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी द्वारा 21 अगस्त यानी गुरुवार को सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है।

ग्रेटर नोएडा में 21 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद रहने का आदेश गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। इसके पीछे की वजह, दनकौर में लगने वाला द्रोणाचार्य मेला है। इसे ध्यान में रखते हुए 21 अगस्त यानी गुरुवार को सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित करने के निर्देश जारी किया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दनकौर में गुरु द्रोणाचार्य मेले के दौरान सड़क, रास्ते व चौराहे पर जाम लग जाता है, जिसके कारण सभी को परेशानी होती है। ऐसे में डीएम की ओर से लोकल अवकाश की घोषणा की गई है। ताकि मेले की वजह से छात्रों को परेशानी ना हो। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को सूचित किया गया है।

गुरु द्रोणाचार्य मेला के बारे में जानिए ग्रेटर नोएडा के दनकौर में हर साल गुरु द्रोणाचार्य मेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित होता है। यह मेला लगभग 10–12 दिन चलता है और लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। मुख्य आकर्षण में दंगल, कबड्डी, नाटक, भजन संध्या, झूले और मीनाबाजार शामिल हैं। मेले में दूर-दराज़ से पहलवान और कलाकार भाग लेते हैं।