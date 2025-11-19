अंगदान कर देना, मेरे साथ जो हुआ वह किसी के साथ ना हो; सुसाइड नोट में वजह बता स्कूली छात्र ने दी जान

संक्षेप: पिता बोले- परीक्षाएं नजदीक आ गई थीं, इसलिए हमने भी ऐसा करने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने से परहेज किया। हालांकि हमने लड़के को भरोसा दिलाया था कि परीक्षा खत्म होने के बाद उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया जाएगा।

दिल्ली में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूदकर जान देने वाले 16 वर्षीय स्कूली छात्र एक सुसाइड नोट छोड़कर गया, जिसमें उसने अपने अंग दान (ऑर्गन डोनेट) करने की बात लिखी है, साथ ही लिखा है कि किसी भी बच्चे को वह तकलीफ न झेलनी पड़े जो उसने झेली। इस कदम को उठाने के पीछे उसने अपने स्कूल के शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। दसवीं में पढ़ने वाला यह छात्र मंगलवार सुबह अपने स्कूल और ड्रामा क्लब सेशन अटैंड करने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन दोपहर को उसने अपनी जान दे दी। मृत बच्चे के पिता का आरोप है कि उनका बेटा महीनों से स्कूल में उसके साथ हो रहे बर्ताव से परेशान था और इस बारे में कई बार शिकायत करने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने कोई ऐक्शन नहीं लिया।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर 2.34 बजे एक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट ने सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी थी। जिसके बाद उसे पास के BLK हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके पास मिले सुसाइड नोट में उसने कुछ टीचरों के नाम लिए और उन पर लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का इल्ज़ाम लगाया।

मृतक छात्र के पिता ने बताया कि, वह और उनकी पत्नी 18 नवंबर को मेरी मां के ऑपरेशन के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर गए थे, जबकि उनका बेटा मंगलवार को रोज की तरह स्कूल गया था। घटना की जानकारी देने वाला पहला कॉल दोपहर 2.45 बजे आया। जब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मौके पर मिले सुसाइड नोट से लड़के की पहचान का पता चला।

इसी नोट में उसने पढ़ने वाले से एक नंबर पर कॉल करने को कहा था। साथ ही बताया कि स्कूल स्टाफ़ की लगातार डांट ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया है। इसके लिए उसने अपने पेरेंट्स और बड़े भाई से माफी भी मांगी और यह भी रिक्वेस्ट की कि उसके ऑर्गन डोनेट किए जाएं।

इस बारे में पीटीआई से बात करते हुए मृतक के पिता ने बताया कि, 'वह मुझे और मेरी पत्नी को बताता था कि टीचर उसे हर छोटी-छोटी बात पर डांटते थे और उसे इमोशनली हर्ट करते थे। हमने इस बारे में स्कूल प्रबंधन को कई बार बताते हुए शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की।'

आगे उन्होंने कहा चूंकि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं नजदीक आ गई थीं, इसलिए हमने भी ऐसा करने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने से परहेज किया। हालांकि हमने लड़के को भरोसा दिलाया था कि परीक्षा खत्म होने के बाद उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'उसके एग्जाम एक या दो महीने में होने वाले थे। बीस नंबर स्कूल की तरफ से मिलते हैं, ऐसे में मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।'

लड़के के पिता ने बताया कि उनका बेटा स्कूल के बाद अपने ड्रामा क्लब सेशन के लिए रुका हुआ था, लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ कि जिससे वह बहुत परेशान हो गया। पिता ने कहा, 'अपनी ड्रामा क्लास के दौरान वह फिसलकर गिर गया। जिसके बाद टीचर ने उसे सबके सामने धक्का देते हुए उसकी बेइज्जती की और कहा कि वह ओवरएक्टिंग कर रहा है।' पिता ने आगे बताया, 'उन्होंने उसे इतना डांटा कि वह रोने लगा, लेकिन तब भी टीचर ने उससे कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना रोता है।'

उन्होंने कहा कि 'यह पहली बार नहीं था जब उनके बेटे को ऐसा लगा हो कि उसे फंसाया जा रहा है। उसके क्लासमेट्स ने मुझे बताया कि एक टीचर उसे धमका रहा था और कह रहा था कि वे उसे TC (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) दे देंगे और हमें (पेरेंट्स) स्कूल बुलाएंगे। सिर्फ़ उसके साथ ही नहीं, बल्कि तीन-चार और बच्चों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया है।'

मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई में भी काफी होशियार था, और उसने हाल ही में एक डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और आगे भी थिएटर और डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही थी।

छात्र के पास मिले सुसाइड नोट में उसने अपने भाई के लिए लिखा, 'सॉरी भैया, जितनी बार मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, उसके लिए सॉरी'। इसके अलावा उसने अपनी अपनी मां के लिए लिखा, 'सॉरी मम्मी, मैंने जितनी बार भी आपका दिल तोड़ा है उसके लिए और मैं यह आखिरी बार करने जा रहा हूं।' साथ ही इस नोट में उसने अपने माता-पिता का शुक्रिया भी अदा किया और उनके लिए ज़्यादा कुछ न कर पाने पर अफसोस जताया।

पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सुसाइड नोट के आखिर में लड़के ने कहा कि जो कुछ भी उसके शरीर में बच जाए, उसका इस्तेमाल किसी और की मदद के लिए किया जाए। उसने लिखा, 'मेरे अंग ज़रूरतमंदों को दे देना, साथ ही कहा कि अगर गिरने के बाद भी कोई अंग काम कर रहा है, तो उसे दान कर दिया जाए।