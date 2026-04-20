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काम की बात: गर्मी के चलते गाजियाबाद में स्कूलों का समय बदला, जानें अब कब से कब तक होगी पढ़ाई?

Apr 20, 2026 09:31 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, गुलशन भारती
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School timings changed in Ghaziabad: लू और गर्मी के चलते गाजियाबाद जिले के बेसिक स्कूलों में पढ़ाई का समय बदल गया है। जानिए अब स्कूल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलेंगे…

गर्मी के चलते गाजियाबाद में स्कूलों का समय बदला, जानें अब कब से कब तक होगी पढ़ाई?

School timings changed in Ghaziabad: लू और गर्मी के चलते गाजियाबाद जिले के बेसिक स्कूलों में पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 7.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक कर दिया गया है, हालांकि स्कूल दोपहर 1.30 तक ही खुलेंगे। इस दौरान शिक्षक स्कूल में रहकर प्रशासनिक कार्यों को पूरा करेंगे। इस संबंध में सोमवार को शासन से निर्देश मिलने के बाद बीएसए ने जिले के स्कूलों को इसका पालन करने के लिए कहा है।

जानिए कब से कब तक खुलेंगे स्कूल

जारी निर्देशों के मुताबिक वर्तमान में चल रही हीट वेव(लू)और गर्मी के चलते गर्मी की छुट्टियां होने तक बेसिक शिक्षा विभाग के सभी स्कूल सुबह 7.30 से 1.30 संचालित होंगे। लेकिन पठन-पाठन अपराह्न 12.30 बजे तक होगा। प्रार्थना सभा, योगाभ्यास 7.30 से 7.40 तथा लंच 10 बजे से 10.15 बजे तक होगा।

शिक्षक और कर्मचारी स्कूल में सुबह 7.30 से दोपहर 1.30 तक उपस्थित रहकर शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों को पूरा करेंगे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के चलते शिक्षक भी लगातार समय बदलने की मांग कर रहे थे।

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यूपी में तपिश और लू का सितम जारी

आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्से जबरदस्त तपिश और लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश मंडलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया और लू चलने से लोग बेहाल रहे।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है जबकि लखनऊ और आस-पास के इलाकों में आसमान साफ रहने व भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर रात के समय भी गर्मी बरकरार रहने का अनुमान है।

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दिल्ली एनसीआर के आसपास का भी हाल बेहाल

ऐसा ही हाल कमोबेश गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास यानी एनसीआर में बना हुआ है। दिल्ली में सोमवार की सुबह गर्म मौसम रहा और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। पालम में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से थोड़ा अधिक है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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