दिल्ली में टैंकर की टक्कर से स्कूल शिक्षिका की दर्दनाक मौत, हेलमेट भी नहीं बचा सका जान

दिल्ली के आदर्श नगर में शुक्रवार को हुए एक दुखद सड़क हादसे में जल बोर्ड के टैंकर की टक्कर से एक शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई। टैंकर की ठोकर से स्कूटी सवार महिला टीचर नीचे गिर गईं और टैंकर के पहिये के नीचे आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नाज के रूप में हुई है, जो कि बुराड़ी के सरकारी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी विषय की अध्यापिका थीं। हैरानी की बात यह है कि हादसे के वक्त नाज ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी। यह हादसा आदर्श नगर में सनी बाजार रोड पर हुआ।

हादसे के बाद मौके पर मौजूद गुस्साई भीड़ ने आरोपी टैंकर ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के आने के बाद उसे उनके हवाले कर दिया। आरोपी चालक का नाम जगदेव है, जिसे आदर्श नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मौके पर मौजूद टैंकर को जब्त कर लिया। इस दुर्घटना के बाद मृतका के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जल बोर्ड के चालक नशा करके वाहन चलाते हैं।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2.22 बजे एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें 51 फीट रोड पर शाह आलम बांध रोड के पास हुई इस दुर्घटना के बारे में बताया गया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पानी के एक टैंकर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL-1GE-2203 है, उसने 51 फुटा रोड पर एक स्कूटी (DL01-SAK-4701) को टक्कर मार दी है। इस हादसे में स्कूटी चला रही महिला की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान नाज़, पिता महमूद आलम, निवासी H-3/1276, जहांगीरपुरी के रूप में हुई। जिसकी उम्र 30 साल थी। जिसके बाद ट्रक ड्राइवर जगदेव सिंह (उम्र- 59 साल), पिता प्रभु सिंह, निवासी 397, शिशोदिया चौपाल के पास, आज़ादपुर, दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया।